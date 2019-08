Rahaministeriö aikatauluttaa veronkorotukset – budjetin valmistelu alkoi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministeriö laatii ehdotuksen bensan, tupakan ja alkoholin veronkorotuksista ja pienituloisten veronkevennyksistä.

Valtiovarainministeriön sisäinen budjettiriihi pidetään tänään tiistaina ja huomenna keskiviikkona. Koko hallituksen budjettiriihi on vasta syyskuun puolivälissä.

Valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan valtiovarainministeriö käy hallitusneuvotteluissa sovittujen bensan, tupakan ja alkoholin veronkorotusten aikataulun läpi nyt omassa riihessään.

– Tiistaina ja keskiviikkona tulemme käymään läpi aikataulun niiden osalta. Katsomme jaksotuksen, Lintilä sanoi Kauppalehden haastattelussa.

Hallitusohjelman mukaan tupakkaveroa kiristetään 200 miljoonalla eurolla, alkoholin verotusta 50 miljoonalla ja polttoaineveroa 250 miljoonalla eurolla.

Hallitus on varannut 200 miljoonaa euroa pienituloisten ansiotuloveron kevennyksiin. Lintilän mukaan tällä alennuksella on tarkoitus kompensoida välillisten verojen korotuksia.

Se, kuinka paljon pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään ensi vuonna, riippuu Lintilän mukaan siitä, mitä välillisten verojen kiristysten aikataulusta päätetään.

Työttömyysvakuutusmaksuissa laskuvaraa

Hallitus ei ole varannut rahaa muihin veronkevennyksiin, joilla kompensoitaisiin esimerkiksi kilpailukykysopimuksen maksumuutoksia tai tuettaisiin syksyllä alkavaa työmarkkinajärjestöjen liittokierrosta.

Veronmaksajain keskusliitto on vaatinut, että kilpailukykysopimuksesta johtuvat palkansaajan sosiaalivakuutusmaksujen korotukset korvataan veronkevennyksinä. Veronmaksajien toimitusjohtajan Teemu Lehtisen mukaan yli puolen miljardin euron veronkiristys voi merkitä keskituloiselle palkansaajalle noin 250 euron menetystä vuodessa.

Lintilän mukaan kiky-kompensaatiot on jo tehty. Hän on kuitenkin arvioinut, että työttömyysvakuutusmaksujen puolella on kuitenkin jonkin verran laskuvaraa. Työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta päättää loppukuusta Työllisyysrahaston hallitus, joka koostuu työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen edustajista.