”Putinia uskallettava kritisoida siinä missä Trumpiakin”

Kokoomusnuoret järjestivät mielenilmauksen Venäjän presidentin vierailun aikana.

Kokoomusnuoret oli yksi niistä harvoista järjestöistä, jotka osoittivat mieltään Venäjän presidentin Vladimir Putinin valtiovierailun aikana. Kokoomusnuoria oli kokoontunut keskiviikkona alkuiltapäivästä jo hyvissä ajoin Esplanadin puistoon Helsingin keskustaan.

Kylteissä vaaditiin stoppia laittomalle miehitykselle Ukrainassa sekä demokratiaa.

– Koin velvollisuudekseni tulla tänne puolustamaan demokratiaa. Meillä on vierailulla mies, jonka hallinto on polkenut ihmisoikeuksia, huomautti Roope Mäkelä.

– Kokoomusnuorten tehtävä on vaikuttaa yhteiskuntaan. Meidän on pakko ottaa kantaa siihen, mitä Venäjällä on tapahtunut viimeisten 10 – 15 vuoden aikana. Meidän on tuotava esiin ydinarvojamme, joihin kuuluvat liberaali demokratia ja sananvapaus, painotti Niilo Heinonen.

Kokoomusnuorten vt. puheenjohtajan Reza Abdalin mukaan mielenosoituksen ydinviesti oli suunnattu Putinin hallintoa vastaan. Tarkoitus on osoittaa solidaarisuutta ja tukea niille venäläisille, jotka ovat osallistuneet suurmielenosoituksiin niin Moskovassa kuin Pietarissakin.

– Putinin hallinto on hajottanut mielenosoituksia, joissa nämä venäläiset ovat vain vaatineet vapaita vaaleja, demokratiaa, sannvapautta – perustavaa laatua olevia asioita meille suomalaisille.

Abdali sanoo luottavansa nyt siihen, että tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä löytyy rohkeus ja tahto tuomita Venäjällä tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia:

– Suomi voi EU:n kautta vaikuttaa todella paljon ja lisäksi valtiovierailujen kahdenvälisten keskustelujen kautta lähettää viestin. On tärkeää, että meillä on yhteys Venäjään ja presidenteillä hyvät välit, mikä tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää pystyä kertomaan mielipiteemme vahvasti, Abdali painotti.

Suhtaudutaanko meillä riittävän kriittisesti Venäjään?

– Sanoisin, että ei ehkä riittävän kriittisesti verrattuna muihin pohjoismaihin, arvioi Mäkelä.

Matias Pajulan mukaan kun Suomessa kritisoidaan Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia, samoin pitäisi uskaltaa kritisoida Vladimir Putiniakin.

– Putinia on uskallettava kritisoida, siinä missä Trumpiakin.

Kokoomusnuorten mielenilmaus ei ole herättänyt ainakaan kaikissa vanhemman polven kokoomuslaisissa pelkästään sympatioita. Nuortenkin joukosta on kuulunut jossain määrin soraääniä sen suhteen, miten ”kokoomuslaista” mielenosoittaminen on.

Mitä vastaatte tähän?

– Minusta ollaan todellakin jonkun poliittisen kuplan sisällä, jos ei uskota mielenosoituksen voimaan. Tässäkin lukemattomat ihmiset pysähtyvät, ottavat kuvia, lukevat kylttejämme. Me olemme tavallisia nuoria, joilla on viesti. Tämä on meidän tapamme vaikuttaa, näkee Abdali.