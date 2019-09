Puhemiestä ei sovi sanoa puheenjohtajaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varapuhemies aikoo jatkossakin huomauttaa eduskunnassa väärästä termistä.

Eduskunnan täysistunnossa keskusteltiin viime viikolla kansalaisaloitteesta, joka koskee raiskauksen määritelmää suostumusperustaiseksi. Keskustelussa vihreiden Iiris Suomela kutsui puhemiestä puheenjohtajaksi ja totesi salissa olevan ”ihmisiä, jotka ovat taannoin kirjoittaneet blogiinsa toivovansa poliittisten vastustajiensa joutuvan raiskatuiksi”.

Puhetta johtamaan tullut varapuhemies Juho Eerola (ps.) ilmoitti debatin ehdoksi, että ”se edellyttää sen, että edustajakollegaa puhutellaan asiallisesti ja puhemiestä puhemieheksi. Muussa tapauksessa debatti saattaa loppua lyhyemmin kuin ehkä toivottekaan”. Tämän jälkeen Suomela käytti puhemies-termiä, mutta lausuen sen tavalla, jota jotkut pitivät ivallisena.

Varapuhemies Juho Eerola sanoo edustaja Iiris Suomelan ”käyttäneen hyvin vahvaa kieltä, ja se taas herätti vastahuutelua”. Eerola sanoo ohjeellaan pyrkineensä hillitsemään silloista kuumaa tunnelmaa.

Eerolan mukaan monet kansanedustajat ovat erehdyksessä käyttäneet puheenjohtaja-termiä, mutta itse korjanneet asian, ”edustaja Suomelaa lukuun ottamatta”.

Juho Eerola sanoo edellyttävänsä puhemies-termin käyttämistä jatkossakin.

– Jos huomaan, niin kyllä varmaan huomautan, jos edustaja ei itse huomaa korjata sitä. Tätä linjaa aion noudattaa, Juho Eerola toteaa.

– Puhemiestähän täällä on käytetty aina. Jos joku on sanonut puheenjohtaja, niin olen huomannut, että ainakin aikaisemmin se on korjattu.

