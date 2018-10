PS:n Olli Immonen: Pakolaisasema lakkautettava olosuhteiden muuttuessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkomaalaislain perusteella pakolaisasema tai toissijaisen suojelun perusteella annettu oleskelulupa voidaan lakkauttaa, jos oleskeluluvan kriteerit eivät enää täyty.

Kansanedustaja Olli Immonen (ps.) on jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii toimia kansainvälisellä suojeluperusteella myönnettyjen oleskelulupien lakkauttamiseksi sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät suojelua enää tarvitse.

Ulkomaalaislain perusteella pakolaisasema tai toissijaisen suojelun perusteella annettu oleskelulupa voidaan lakkauttaa tilanteessa, jossa oleskeluluvan kriteerit eivät enää täyty. Kansainvälinen suojelu kattaa sekä kiintiöpakolaisina että turvapaikanhakijoina maahan tulleet ihmiset.

– Ei ole tarkoituksenmukaista, että suojelua saaneet henkilöt jäävät asumaan Suomeen pysyvästi. On tärkeää, että erityisesti Euroopan ulkopuolelta tulleet ja Suomeen huonosti kotoutuneet, pakolaisstatuksen tai toissijaista suojelua saaneet henkilöt palaavat kotimaihinsa rakentamaan omia maitaan heti, kun se on mahdollista, Immonen perustelee.

TNS Gallupin lokakuussa tekemän kyselyn mukaan peräti 62 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että lähtökohtaisesti ihmisten pitäisi palata kotimaihinsa, jos tarve suojelulle lakkaa.

Norjassa on lakkautettu turvapaikanhakijoiden oleskelulupia sen jälkeen, kun maan hallitus linjasi vuonna 2016, että maahanmuuttoviraston on tutkittava ja tarpeen vaatiessa lakkautettava pakolaisstatuksia sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät enää tarvitse suojelua. Esimerkiksi Somalia tulkitaan turvalliseksi maaksi, minkä vuoksi somalialaisia on palautettu Norjasta takaisin kotimaahansa.

– Turvapaikkaperusteisen oleskeluluvan väliaikaisuus ja tehokkaasti toimivat palautukset myös todennäköisesti vähentäisivät olennaisesti turvapaikkahakemuksia, eikä Suomi tämän osalta toimisi turvapaikanhakijoille houkuttelevana maana, Immonen sanoo.

Immosen mielestä on tärkeää, ettei kansainvälistä suojelutarvetta pidetä keinona siirtää pysyvästi ihmisiä kolmansista maista Eurooppaan.

– Myös uusia oleskelulupia myönnettäessä on pitäydyttävä minimimittaisissa oleskeluluvissa, joita on tarkasteltava kriittisesti uudelleen niiden umpeutuessa.