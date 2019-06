PS: Kansan enemmistö haluaa tiukempaa politiikkaa maahanmuuttoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vain alle neljännes kansasta uskoo hallituksen kykenevän parantamaan maahanmuuttopolitiikkaa, toteaa Riikka Purra.

Perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purra toteaa, että maanataisen HS-gallupin mukaan suomalaiset eivät ole kovin luottavaisia siihen, että hallitus kykenee tekemään onnistunutta politiikkaa, varsinkaan talous- tai maahanmuuttopolitiikan osalta. Vain alle neljännes suomalaisista uskoo hallituksen kykenevän parantamaan maahanmuuttopolitiikkaa.

– Tämä vahvistaa aiempia arveluitani siitä, että SDP:llä ja keskustalla ei oikeasti ole intressejä ”inhimillistää turvapaikkapolitiikkaa”, mikä on sisäministeri (Merja) Ohisalon (vihr.) tavoitteena. Koska persun pelko nimenomaan on niin suuri, maahanmuuttopolitiikka tuskin merkittävästi löystyy. Hallitusohjelmakin on vähemmän liberaali kuin mitä vihervasemmistokombinaatiolta voisi agendansa ja ”arvopohjansa” puolesta odottaa, sanoo Purra.

Hän huomauttaa, että merkittävä osa hallituksen kannattajistakin uskoo, että maahanmuuttopolitiikka ei ainakaan parane.

– Olemme tilaamissamme gallupeissa panneet merkille, että jopa vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat ovat monissa asioissa varsin lähellä perussuomalaisten maahanmuuttokantoja, esimerkiksi säilöönottoon ja turvapaikkainstituution väärinkäytön estämiseen liittyen. Kansa haluaa paljon tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa kuin hallitus kykenee tai on halukas ajamaan, Purra sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa edessä on hallitukselta varmasti yhä kovempaa identiteettipolitiikkaa, koska paljon muuhun ei ole varaa.

– Demarit ja etenkin kepu pääsevät leikkimään kriittistä, minkä jo nyt täysin tyhjänpäiväisistä jalkapannoista keskustelu on osoittanut. Vastaavasti vihreät, vasemmisto ja RKP keskittyvät korostamaan ”ihmisoikeustoimiaan. Saattaa myös olla, että hallitus hajoaa jo siihen, että vihreät ja vasemmisto ”inhimillistävät” enemmän kuin demareille ja keskustalle sopii. Etenkin vihreillä tuntuu keulivan jo, Purra sanoo viitaten sisäministeri Ohisalon lausuntoon siitä, että hän ei ”pelkää natseja”.