Professori synkkänä: Jos olisin vielä Suomessa, harkitsisin lähtöä

Lundin yliopiston vararehtori Per Mickwitz lyttää esitetyt tutkimusrahoituksen leikkaukset.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen budjetin pohjaesitykseen sisältyvä 40 miljoonan euron leikkaus Suomen Akatemian tutkimusrahoitukseen on saanut tiedeyhteisöltä tyrmistyneen vastaanoton.

Nyt laajaan arvostelijoiden joukkoon liittyy myös Ruotsin Lundin yliopiston vararehtori, professori Per Mickwitz. Muun muassa Suomen ympäristökeskuksen tutkimusjohtajana ja strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtajana aiemmin toiminut Mickwitz kritisoi leikkausesitystä kovin sanoin.

– Kun muutin Ruotsiin työskennelläkseni Lundin yliopistossa, ei kyse ollut protestista suomalaista tutkimuspolitiikkaa vastaan. Mutta jos en olisi jo muuttanut, olisin nyt harkinnut lähtemistä, kun Sanna Marinin johtama hallitus esitti tutkimusrahoituksen leikkaamista 40 miljoonalla eurolla (+35 miljoonalla eurolla keväällä), Mickwitz tviittaa.

Hän jatkaa huomauttamalla, että Ruotsissa toimitaan päin vastoin ja tutkimukseen on satsattu valtavasti varoja. Tämä on hänen mukaansa luonut paljon paremman ilmapiirin, jossa tutkijoilla on mahdollisuus luoda pitkän tähtäimen suunnitelmia kunnianhimoiselle tutkimukselle.

– Suomalaiseen tutkimusrahoitukseen ilmoitettujen leikkausten jälkeen minun on valitettavasti suositeltava kollegoilleni, erityisesti nuorille tutkijoille, että he etsivät töitä ulkomailta.

Per Mickwitzin sanat ovat herättäneet huomiota.

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio luonnehtii niitä ”jykeväksi todistukseksi”.

Helsingin pormestari, taloustieteilijä Juhana Vartiainen (kok.) viittaa Mickwitzin kannanottoon ja toteaa olevansa huolissaan Suomen tieteen rahoituksesta.

– Juurisyy on ikääntymisen luoma julkistalouden niukkuus kolmikanta-Suomessa, joka ei kykene nostamaan työllisyysastetta. Tieteellä ja korkeakouluilla ei ole riittäviä painostuskeinoja saavutetun edun ja armottoman edunvalvonnan maassa, Vartiainen arvioi.

When I moved to Sweden to work @lunduniversity it was not a protest against Finnish research policies. But hadn’t I already moved I would today have considered moving after the government lead by @MarinSanna propose to cut funding for research by 40 million € (+ 35 M. in spring) https://t.co/7salBQmLAa — Per Mickwitz (@PMickwitz) August 13, 2021

After the announced cuts in Finnish research funding I unfortunately have to recommend all Finnish colleagues, especially young researchers to look for jobs abroad. I highly recommend that you look especially at open positions at @lunduniversity which is a fantastic place to work — Per Mickwitz (@PMickwitz) August 13, 2021

Jykevä todistus. Lundin yliopiston vararehtorilta. https://t.co/1a1NGl8PHd — Kimmo Nuotio (@KimmoNuotio) August 14, 2021