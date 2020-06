Professori ihmettelee Ruotsia: Kun itse saa nenilleen, syntyy kohu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Björn Olsen kehottaa maata hyväksymään järjestön kritiikin.

Ruotsissa on herättänyt runsaasti keskustelua Maailman terveysjärjestö WHO:n arvio, jossa Ruotsi on luokiteltu yhdeksi koronapandemian pahimmista riskialueista. Vaikka järjestö sittemmin lievensi Ruotsi-arviotaan, pitää WHO maata yhä viruksen riskialueena.

Maan koronastrategiaa johtava valtionepidemiologi Anders Tegnell on tyrmännyt maailmanjärjestön arvion, ja luonnehtinut sitä ”täydelliseksi virheeksi”.

Nyt professori Björn Olsen Uppsalan yliopistosta puolustaa WHO:n linjausta.

– Ruotsalaisesta näkökulmasta katsottuna se ei ehkä vaikuta järkevältä, infektiotautien asiantuntija Olsen sanoo SR:n haastattelussa.

– Mutta WHO:n, jonka asiantuntijat ovat puolueettomia ja päteviä, näkökulmasta se on täysin järkevää.

Olsen ihmettelee asiasta Ruotsissa noussutta protestimyrskyä.

– Kaikissa muissa yhteyksissä on tämän pandemian aikana luotettu WHO:n arvioihin, mutta kun itse saa nenilleen, siitä syntyy kohu, Olsen sanoo.

Ruotsalaisprofessori kehottaa maata nyt hyväksymään WHO:n arvion, ja lisäämään testaamista ja tartuntaketjujen jäljittämistä viruksen kuriin saamiseksi.

Ruotsin kansanterveysvirasto kertoikin lauantaina lisäävänsä jatkossa resursseja tartuntaketjujen jäljittämiseen.

– Erittäin hyvä. Tätä on peräänkuulutettu kaksi kuukautta, ja nyt se vihdoin tapahtuu, Olsen kommentoi viraston uutta linjausta.