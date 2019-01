Presidentin lausunto Oulusta: Hyvän on kyettävä myös lujuuteen

Sauli Niinistön mukaan Oulun rikosepäilyt järkyttävät epäinhimillisyydellään.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on julkistanut lausunnon Oulun rikosepäilyjen johdosta.

”Oikeus koskemattomuuteen kuuluu niihin arvoihin, joihin yhteiskuntamme perustuu ja joita jokaisen täällä on noudatettava. Kuten jo aiemmin julkitulleiden epäilyiden kohdalla sanoin, Oulun teot järkyttävät meitä epäinhimillisyydellään. Järkytystä lisää se, että teot ovat kohdistuneet lapsiin.

On kestämätöntä, että rikosepäilyitä on tullut lisää. On kestämätöntä, että jotkut meiltä turvapaikkaa hakeneet ja jopa turvapaikan saaneet ovat tuoneet tänne pahaa ja luoneet tänne turvattomuutta.

Hyvän on kyettävä myös lujuuteen. Meidän on entistä päättäväisemmin toimittava sen varmistamiseksi, että Suomi on jatkossakin oikeudenmukainen ja turvallinen maa. Tarvitsemme aroistakin asioista avointa ja asiallista keskustelua ja tarkkaan punnittuja päätöksiä. Ongelmiin on tartuttava ja ne on ratkaistava. Sen ansaitsevat kaikki ne ihmiset, joilla on tahtoa sopeutua yhteiskuntaamme, taustastaan riippumatta.”

Tapaamme illalla ministeri Mattilan ja ministeri Mykkäsen kanssa Oulun kaupungin johtoa. Pidämme erillisen kokouksen jatkotoimista kolmen ministerin kesken tapaamisen jälkeen. — Juha Sipilä (@juhasipila) January 12, 2019

#Oulu: Kokoomus esittää lakien tiukentamista ulkomaalaisiin liittyvän rikollisuuden estämiseksi ja edellyttää lakien pikaista käsittelyä. Valmistelu on jo käynnissä sisäministeriössä. Lakien on oltava ankarampia niin, että ne vastaavat suomalaisten oikeustajua. (3/3) — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) January 11, 2019