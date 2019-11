Postilakkoon ei sopua – lakkoja jatketaan

Sopua postilakkoon ei keskiviikkona löytynyt eikä uutta sovintoehdotusta ei jätetty.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala ei jättänyt uutta sovintoehdotusta keskiviikkoiltana.

Osapuolet ovat käyneet päivän aikana neuvotteluja eri asioista, mutta keskeiset asiat ovat edelleen ratkaisematta. Sovittelun jatko jäi valtakunnansovittelijan uuden ilmoituksen varaan.

Lakot jatkuvat aiemmin ilmoitetun mukaisesti ja uusia tukilakkoja on tulossa.

Postinkulkua vaikeuttava Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n lakko alkoi 11. marraskuuta. Lakko koskee osaa Postin palveluista. PAU:n lakon ja tukilakkojen vaikutukset postin kulkuun kotimaan postin osalta ovat valtakunnallisia.

Normaalisti auki olevat ja toimivat palvelut ovat sanomalehtien varhaisjakelu, varastopalvelut ja turvallisuuteen ja osittain terveyteen liittyvät työt (mm. ruoka-, elintarvike-, ruokakassi-, lääke-, sairaala- ja muut vastaavat paikalliset ja valtakunnalliset terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät lähetykset).

Lakon ja useiden tukilallpjen aiheuttamat viiveet voivat olla useita viikkoja. Osa paketeista viivästyy, mutta suurin osa kulkee normaalisti. Pieni osa paketeista voidaan ohjata vaihtoehtoiseen noutopisteeseen, mahdollisimman lähelle alkuperäistä noutopistettä. Kirjeissä, aikakauslehdissä ja suoramarkkinoinnissa viiveet voivat olla viikkoja.

Ilmailualan Unionin (IAU) jo alkanut tukilakko kohdistuu postin käsittelyyn lentoasemilla. Ruotsista ja Baltiasta lentoteitse ja muualta EU-alueelta saapuvissa paketeissa voi olla muutaman päivän viive. Suurin osa paketeista Euroopasta ja Eurooppaan toimitetaan maantiekuljetuksilla, joten vaikutus niihin on ollut vähäinen.

Lakko vaikuttaa voimakkaimmin kansainvälisiin paketteihin ja kirjelähetyksiin, jotka tulevat tai lähtevät Euroopan ulkopuolelta (esim. USA, Japani, Kiina) lentokuljetuksina. Nämä lähetykset toimitetaan lähtömaista vasta lakon jälkeen. Myös luukkuun jaettavien kansainvälisten kirjeiden, lehtien ja mainosten kuljetus ja jakelu keskeytyy.

Muun muassa Merimies-Unioni ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ovat aloittaneet tukitoimet 18.11. Tukilakot tarkoittavat, että Postin kuljetuksia ei oteta mukaan kotimaan liikenteessä oleville yhteysaluksille, lautta-aluksille sekä losseille ja ulkomaan liikenteessä oleville lasti- ja ropax-aluksille sekä matkustaja-autolautoille. Tukilakko vaikeuttaa näin ollen muun muassa postinkulkua saaristossa.

Postin lähetysten käsittely ja kulku maantieliikenteessä ja satamissa on sujunut Postin mukaan tukilakoista huolimatta pääsääntöisesti normaalissa aikataulussa. Alueellisissa kuljetuksissa on ollut aikataulumuutoksia, mutta pääsääntöisesti kaikki kuljetukset on saatu ajettua ja lähetyksiä on noudettu asiakkailta ja saatu jaettua vastaanottajille.