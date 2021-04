Poliisi teki kiinniottoja opiskelijoiden koronajuhlissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Virkavalta joutui puuttumaan juhliin Vaasassa viikonloppuna.

Poliisi on joutunut tekemään kiinniottoja Pohjanmaalla järjestettyjen opiskelijajuhlien vuoksi.

Koronarajoituksista ja -suosituksista huolimatta opiskelijat ovat järjestäneet juhlia, joihin poliisi on joutunut puuttumaan.

Erityisesti Vaasassa juhlat ovat olleet melkein poikkeuksetta ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden järjestämiä.

Juhlat on järjestetty opiskelija-asuntoloissa ja niiden yhteiskäyttötiloissa, muun muassa pesutuvissa ja kerhotiloissa.

– Noin 50 ihmistä on välillä tavattu juhlimassa. Poliisi on viimeisen viikonlopun aikana Vaasassa tehnyt muutaman poliisilakiin perustuvan kiinnioton, kun osa juhlaväestä on jättänyt noudattamatta poliisin käskyjä, tiedotteessa todetaan.