Pohjois-Korean pelätään teloittavan 50 loikkaria

Kiina on alkanut taas palauttaa paenneita pohjoiskorealaisia kotimaahansa.

Kiina palautti viime viikolla noin 50 loikkaria Pohjois-Koreaan, kertoo uutissivusto Radio Free Asia.

Kiinalaislähteiden mukaan pohjoiskorealaisia loikkareita rangaistaan ankarasti, ja heidät voidaan jopa teloittaa.

Viime viikolla tehty palautus oli ensimmäinen sen jälkeen, kun Kiina ja Pohjois-Korea sulkivat maiden välisen rajan 2020 tammikuussa estääkseen koronaviruksen leviämisen.

Suurin osa pohjoiskorealaisista loikkareista pyrkii Kiinan kautta Etelä-Koreaan. Pandemian vuoksi tämä on kuitenkin erittäin vaikeaa, ja moni heistä jää loukkuun Kiinaan.

Kiina palauttaa loikkareita säännöllisesti Pohjois-Koreaan. Osa viime viikolla palautetuista 50 ihmisestä oli virunut vankilassa Shenyangin kaupungissa jopa kaksi vuotta.

Dandongin tulli- ja raja-asemalla palautusta seuranneet kiinalaiset olivat huolissaan loikkareiden kohtalosta.

– He sanoivat, että ”jos he lähtevät, he kuolevat. On kamalaa, että heidät teloitetaan nuorina sen jälkeen, kun he olivat paenneet maastaan selviytyäkseen”. Sivustakatsojat suhtautuivat vihamielisesti poliisiin, joka lähettää heidät kuolemaan, sanoo korealaista syntyperää oleva Kiinan kansalainen.

Lähteen mukaan Kiinan viranomaiset yrittivät palauttaa loikkarit useaan otteeseen huhtikuun jälkeen, mutta Pohjois-Korea kieltäytyi vastaanottamasta heitä vedoten koronavirukseen ja karanteenikäytöntöihin.

Toisen kiinalaislähteen mukaan Shenyangin vankilassa on edelleen paljon pohjoiskorealaisia loikkareita.