Pohjois-Korean eliitille ei enää riitä rahaa

Talouspakotteet näkyvät luksuselämää viettäneen eliitin arjessa.

Kansainväliset talouspakotteet ovat iskeneet lujaa Pohjois-Korean perinteisen yläluokan ja nousevan talouseliitin arkeen, kertoo Voice of America.

– Pjongjangin eliitti todella tuntee ne nahoissaan, kertoo USA:n pakotelakia kirjoittamassa ollut lakimies Joshua Stanton.

– Heillä on tällä hetkellä hyvin vaikeaa ja he menettävät vaurauttaan nopeasti. Heidän keskuudessaan on myös huolta [Pohjois-Korean] hallinnon politiikasta ja linjauksista sekä siitä, että Hanoin huippukokouksessa epäonnistuttiin pääsemään eroon pakotteista.

Kommunistimaan korkeimman ja etuoikeutetumman luokan muodostaa noin 2 000 hallinnon ja armeijan virkamiestä. He ovat syntyneet perheisiin, jotka tukivat 1940-50 -luvuilla maan perustanutta Kim Il-sungia. Epävirallisesti luokkaa kutsutaan Pohjois-Korean aristokraateiksi.

Heidän rinnalleen on noussut uusi talouseliitti, joka alkujaan loi vaurautensa 90-luvun nälänhädän aikaan harmaalla markkinataloudella. He vastaavat nykyisin valtion omistamien tehtaiden, kaivosten ja maatilojen pyörittämisestä sekä ulkomaankaupasta ja tuotteiden myynnistä ja jakelusta kotimaassa.

Pohjois-Korean vienti ulkomaille on kuitenkin käytännössä tyrehtynyt pakotteiden takia. Tämä tarkoittaa myös eliitin tulonlähteiden kuihtumista, joka on kova paikka ylelliseen elämään tottuneille pjongjangilaisille. Heidän elämäänsä ovat aiemmin kuuluneet esimerkiksi ulkomailta tuodut autot, luksustavarat ja jopa ulkomaanmatkat.

– Pohjois-Korean hallinto on historian saatossa käyttänyt aina paljon rahaa siihen, että eliitti pysyy tyytyväisenä. Tähän on tullut kuitenkin muutos. Hallituksen rahat ovat loppumassa, joten se on aloittanut lukuisia korruptionvastaisia tutkimuksia ja tarkastuksia. Hallinto yrittää löytää eliitin rahat, säästöt ja käteiset, kiinalaiset pankkitilit ja kaiken vaurauden, jota heille on kertynyt, Joshua Stanton kertoo.

Eliitin keskuudessa esiintyy tyytymättömyyttä Pohjois-Korean hallintoon, mutta sen ei uskota aiheuttavan laajempia levottomuuksia.

– He [eliitti] voisivat ehdottomasti luoda painetta Kim Jong-unille, mutta enemmänkin lojaalina kuin radikaalina oppositiona. Todennäköisimmin vastarintaan ryhtyvät työläiset, kaivosmiehet ja valtiolla työskentelevät, joilta on jäänyt lähes kokonaan palkkatulot saamatta, tiedustelupalvelu CIA:n entinen analyytikko William Brown toteaa.