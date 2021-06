Piknik-sana kiellettiin rasistisena ja väkivaltaisena

Yliopisto suosittelee termin tilalle termiksi ”ulkona syömistä”.

Amerikkalainen yleissivistävien aineiden Brandeisin yliopisto Massachusettsissa varoittaa opiskelijoitaan ja henkilökuntaansa väkivaltaisesta kielestä.

Yliopisto on koonnut suuren joukon sanontoja ja sanoja, joiden se katsoo olevan väkivaltaisia ja vältettäviä.

Joukossa on esimerkiksi piknik, joka yliopiston mukaan ”usein liitetään Yhdysvalloissa mustien lynkkaamiseen, jota valkoisten kerrotaan katselleen samalla syödessään; heitä kutsuttiin picniceiksi tai muilla termeillä jotka sisälsivät rasistisia herjoja mustia kohtaan”.

Piknikin alkuperäistermi on ranskan pique-nique, jolla kuvailtiin oman viinin tuomista aterialle.

Useat yliopiston kieltolistalle suosittamista sanoista eivät merkitse samaa suomenkielisinä. Väkivaltaisiksi on todettu muun muassa trigger warning eli sisältövaroitus (”yhteyksiä aseisiin”), take a shot at it eli yrittämisen kehotus (aseet) ja rule of thumb eli nyrkkisääntö (liittyy vaimojen lyömiseen).

Yliopisto tyrmää muoti-ilmaisun killing it ja suosittelee tilalle sanontoja Great job! tai Awesome!, jotka eivät viittaisi ”murhaan”.

Daily Mailin mukaan Brandeisilla on myös pitkä lista termejä, joita ei tulisi käyttää henkilöistä.

Ketään ei saisi sanoa asunnottomaksi, narkkariksi tai vammaiseksi, koska se määrittelee ihmisen vain yhdellä heitä koskevalla asialla. Sijaan tulisi käyttää ilmaisuja ”henkilö joka kokee asumisessa turvattomuutta”, ”henkilö jolla on aineiden käytön häiriö” ja ”henkilö jolla on vamma”.

Ystäviä ei saisi nimittää tribe-sanalla eli laumaksi. Sanontoja ja sanoja kuten you guys, policeman ja freshman ei tietenkään saisi käyttää sukupuolittuneisuutensa vuoksi.

Sanonta ”teki itsemurhan” (committed suicide) tekee Brandeisin yliopiston mukaan verbillään henkilöstä rikollisen. Sen sijaan pitäisi sanoa ”kuoli itsemurhan kautta”.