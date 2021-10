Piileskelevä ISIS piinaa Talebania – suomalaistutkija ei usko sen voiman riittävän

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Afganistanin heikko turvallisuustilanne voi pahimmassa tapauksessa jatkua pidempään.

Vaikka terroristijärjestö Isis-K on aiheuttanut sekaannusta ja kaaosta Afganistanissa, se ei kuitenkaan pysty kaatamaan Taleban-liikkeen hallintoa, arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Antti Paronen.

Hänen mukaansa Isis-K:lla ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi taistelijoita ääriliike Talebanin kaatamiseksi.

– Isis-K:lla arvioidaan olevan joitain tuhansia taistelijoita riveissään. Siten on mahdotonta ajatella, että tällainen joukko kykenisi valtaamaan esimerkiksi Kabulin hallintoalueita tai syöksemään Talebanin vallasta eri puolilla Afganistania. Isisin taisteluvoima ei vaan käytännössä riitä, Paronen sanoo Verkkouutisille.

– Toisekseen Isis-K on ollut olemassa hyvin lyhyen ajan. Sen vaikuttavuutta ei voi verrata Talebanin vuosikymmenien aikana kehittämään varjohallintokäytäntöön. Tämä oli yksi Talebanin avainasemassa olevista tekijöistä, joiden kautta nähtiin viime kesän aikana menestyksekäs valtataistelu.

Taleban otti Afganistanin takaisin haltuunsa maan hallituksen kaaduttua elokuussa. Isisin Khorasanin provinssi (Isis-K) on toteuttanut Yhdysvaltain vetäytymisen jälkeen useita itsemurhaiskuja moskeijoissa ja Kabulin lentoasemalla. Myös Talebanin saattueita vastaan on hyökätty toistuvasti. Isis-K on taistellut viime vuosina Taleban-liikettä vastaan.

Paronen kuitenkin varoittaa aliarvioimasta ääri-islamistista jihadistijärjestöä.

– Toisaalta Isis-K pystyy haastamaan Talebania yllättävän paljon varsinkin silloin, jos Taleban pidättäytyy mittavasta voimankäytöstä Isis-K:ta vastaan osoittaakseen maailmalle olevansa legitiimi ja jollain tavalla kunnioitettava ja jopa humaani hallintovalta Afganistanissa.

Hyökkäykset ovat rapauttaneet kansan uskoa Talebaniin, joka vakuutti tuovansa maahan rauhan valtaannousunsa jälkeen.

– Niin kauan kun väkivallan annetaan jatkua, paikallinen väestö kokee, että Taleban ei pysty takaamaan tiettyjen alueiden turvallisuutta. Silloin Isis-K:n alueellinen toiminta alkaa näyttää entistä uskottavammalta, Paronen toteaa.

– Terrorisimin tarkastelun perinteisessä mielessä voitaisiin ajatella, että Isis-K on Talebaniin suhteutettuna tällä hetkellä tukialuetta itselleen etsivä terroristiorganisaatio, joka vuosien saatossa pyrkii muodostamaan itselleen sissiarmeijan suorituskykyjä.

Paronen korostaa, että tämänkaltaiset kehityskulut ovat hyvin pitkäkestoisia. Hänen mukaansa toistaiseksi ei ole näköpiirissä, että Isis-K voisi pitää yllä hallintovaltaa Afganistanissa.

Taleban ei ole tottunut vastakumoukselliseen sotaan

Eri tahot ovat pohtineet, miksi Taleban ei murskaa Isis-K:ta. Parosen mukaan Talebanin pitää löytää tarpeeksi resursseja, jos se haluaa tuhota kilpailijansa.

– Taleban pystyisi hyvin nopeasti hankkimaan itselleen uskonnollisen eli toisin sanoen lainopillisen oikeutuksen sille, että Isis pitää tuhota, jos heillä olisi osoittaa sitä varten taisteluvoima.

– Ongelmana on se, että Talebanilla ei välttämättä ole Afganistanin mittakaavassa ihan jokaisessa paikassa niin vahvaa läsnäoloa, että he pystyisivät haastamaan Isisin kaltaisen hyvin liikkuvan ja ammattitaitoisen terroristiverkoston.

Paronen arvioi, että Taleban ei ole välttämättä pystynyt muodostamaan tarpeeksi hyvää tilannekuvaa, joka vaadittaisiin Isisin tuhoamiseksi.

– Tähän argumenttiin liittyen voidaan tietenkin kysyä, miten Talebanilla oli niin hyvä tilannekuva kesällä, että he pystyivät juoksemaan Afganistanin läpi vallaten kylän toisensa perään.

Paronen korostaa tämänhetkisen tilannekuvan olevan toisenlainen verrattuna viime kesään.

Hänen mukaansa tilanne on ongelmallinen Talebanille. Valtion pyörittämisen lisäksi haasteena on se, että liike ei ole tottunut käymään vastakumouksellista sotaa valtiollisena toimijan, vaikka sen tiedonantajaverkosto on olemassa.

– Pystyykö Taleban kääntämään oman ilmiantaja- ja vaikuttajaverkostonsa sellaiseen asentoon, että se etsisikin jotain ihan muuta kuin mitä varten se oli aiemmin luotu? Se on iso kysymys, Paronen sanoo.

Nyt verkosto pitäisi pystyä kääntämään terrorismin vastaiseen toimintaan.

– On aivan eri asia etsiä tunnettujen poliitikkojen ja vaikuttajien haavoittuvuuksia oman asejoukon hyödynnettäväksi kuin piilossa pysymään pyrkivää terroristiorganisaatiota, Paronen toteaa.

– Ei se mahdotonta ole, mutta salainen toiminta on aina salaista. Isisillä on tällä hetkellä aloite hallussaan.

Jos Taleban pyrkisi tuhoamaan Isisin ja osoittaisi siihen valtavasti voimavaroja, se voisi Parosen mukaan jossain määrin onnistua.

– Pitää muistaa, että Taleban on saanut Afganistanin haltuunsa muutamien kuukausien aikana nopealla tahdilla. He eivät itsekään osanneet arvata, miten nopeasti hallintovalta heidän käsiinsä päätyi.

– Talebanilla on kädet täynnä töitä normaalin ja jokapäiväisen elämän järjestämisessä ihan kansantaloudesta lähtien. Isis on ehkä yksi pienimmistä päänvaivoista tällä hetkellä, niin rujolta kuin se kuulostaakin. Jos valtiolla ei ole rahaa, niin yksi terroriongelma on hieman marginaalinen, hän sanoo.

Linkki jihadistiseen liikehdintään on olemassa

Paronen arvioi Talebanin pystyvän takamaan turvallisuuden niillä alueilla, joilla se on läsnä.

– Taleban pystyi ottamaan nopeasti Afganistanin haltuunsa ja istuttamaan oman valtiovaltansa erityisesti maakuntien pääkaupunkeihin. He pystyvät hyödyntämään omaa kovakätistä otettaan lähettääkseen viestin kilpaileville ryhmille, kuten Isisille.

– Toisaalta on tiedostettava, että Afganistanissa on paljon alueita, jotka eivät välttämättä ole vallanpitäjän hallussa. Vastarinta on rakentunut vuoristoisille alueille ja etäisemmille seutukunnille.

Parosen mukaan Afganistanin heikko turvallisuustilanne voi pahimmassa tapauksessa jatkua pidempään.

– Mikäli Isis saa haltuunsa strategisesti tärkeitä alueita Länsi- tai Itä-Afganistanissa, niin onhan siinä edellytyksiä sille, että Afganistan turvallisuuskehitys jatkuu, jos ei nyt sisällissodan, ainakin terrorikampanjoiden ja mahdollisen sissisodan riivaamana.

Taliban on vakuutellut, ettei se anna Afganistanista muodostua 2020-luvulla uutta kansainvälisen terrorismin pesäkettä. YK:n turvallisuusneuvoston kesäkuisen raportin mukaan Talibanin suhteet al-Qaidan johtajiin ja taistelijoihin ovat kuitenkin edelleen läheiset.

Parosen mukaan uhkakuva Afganistanista terroristien tukialueena ei välttämättä toteudu. Hän ei kuitenkaan sulje tällaista kehityskulkua kokonaan pois.

– Vaikka Taleban yhtä vakuuttaakin, niin se ei ole tietoisesti katkaissut välejään al-Qaidaan tai (Talebanin sisällä toimivaan radikaaliin oppositioon) Haqqani-verkostoon.

Talebanin sisäiset ristiriidat ovat kärjistäneet tilannetta entisestään. Maan itäosissa toimiva Haqqani-verkosto on kilpaillut vaikutusvallasta varapääministeri Mullah Baradarin kanssa, jonka kannattajat ovat keskittyneet Kandaharin alueelle.

– Tämä asetelma kertoo hyvin voimakkaasti siitä, että linkki tai flirtti ääri-islamistiseen ja jihadistiseen liikehdintään on olemassa.

– Jos Isis onnistuu saamaan joitakin alueita haltuunsa ja jäädyttämään konfliktin Talebanin kanssa, niin tietenkin siitä muodostuu kansainvälisen terrorisimin kannalta tukialue.