Pia Kauma: EU:n pakko nostaa päänsä pensaasta

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan populismin nousu pakottaa etsimään ratkaisuja.

Kansanedustaja, EU-vaaliehdokas Pia Kauma (kok.) arvioi EU:n tulevaisuuden haasteita Iltalehden blogissaan. Kauma pitää EU-jäsenyyttä Suomelle erittäin tärkeänä, ja blogissaan Kauma kehottaa Suomen EU-eroa kannattavia tarkistamaan kartalta Suomen sijainnin.

Pia Kauman mukaan unionilla on kuitenkin myös puutteensa. EU:lla ei esimerkiksi ole tehokkaita keinoja puuttua jäsenvaltioiden sisäisiin konflikteihin, kuten Katalonian kriisiin, Kauma arvioi.

– Tulevaisuudessa konfliktit voivat yhä enenevässä määrin olla maiden sisäisiä eivätkä maiden välisiä. Kun EU on alun perin perustettu rauhan projektiksi, niin eikö voisi olettaa, että myös näiden kaikkein vaikeimpien sisäisten kriisien välttämiseen löytyisi keinot?

EU ei ole Kauman mielestä myöskään onnistunut ratkaisemaan maahanmuuttoon ja turvapaikanhakijoihin liittyviä ongelmia.

Tyytymättömyys EU:n toimintaan tässä suhteessa on yhtenä syynä mm. populistien voittokulkuun Italiassa ja Britannian Brexit-kansanäänestykseen, arvioi Kauma.

– Kun maahanmuuttovastaisuus on nousussa lähes kaikissa EU-maissa, on EU:n kerta kaikkiaan pakko nostaa päänsä pensaasta ja hakea ratkaisuja. Jos Australia ja Kanadakin ovat löytäneet toimivia keinoja maahanmuuton suitsimiseen, niin näin on pystyttävä tekemään myös Euroopassa.