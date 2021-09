Pfizerin rokote on turvallinen pienille lapsille, kertoo lääkeyhtiö

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

5–11-vuotiaiden rokotukset saattavat alkaa Yhdysvalloissa lokakuun lopussa.

Pfizerin ja Biontechin koronarokote on todettu turvalliseksi 5–11-vuotiailla lapsille, kertovat yhtiöt. Asiasta uutisoi New York Times. Rokote on myös todettu ”hyvin tehokkaaksi”.

Pfizer ja Biontech aikovat kuukauden loppuun mennessä hakea lupaa Yhdysvaltain lääkeviranomaisilta, jotta lapsia voitaisiin alkaa rokottaa. Jos lupa myönnetään yhtä nopeasti kuin se myönnettiin aikuisille ja vanhemmille lapsille, rokotukset voisivat alkaa lokakuun lopussa.

Pfizer on julkaissut tutkimustuloksensa lehdistötiedotteessa, eikä tiedote sisällä tietoja tutkimuksen yksityiskohdista. Tuloksia ei ole vertaisarvioitu. Tulokset kuitenkin ovat lähellä vanhemmilla lapsilla tehtyjen tutkimusten tuloksia.

Pienten lasten riski sairastua koronaan on pienempi kuin aikuisilla, myös silloin, kun kyseessä on tarttuvampi deltamuunnos. On kuitenkin olemassa pieni joukko lapsia, joille korona aiheuttaa hengenvaarallisia oireita. Pfizerin mukaan rokottaminen tuo helpotusta näiden lasten tilanteeseen.

Pfizerin mukaan alle 5-vuotiaiden rokotuksia tutkitaan edelleen, ja tulokset valmistuvat aikaisintaan tämän vuoden lopulla.