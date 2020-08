Petteri Orpo perustelee: Seison sanojeni takana paperitehtaista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan Juha Sipilän hallituksen politiikka toimi, eikä tehtaita suljettu.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan metsäyhtiö UPM:n ilmoitus Suomen viimeisen sanomalehtipaperitehtaan sulkemisesta oli pelätty, mutta silti järkyttävä uutinen.

– Kommentoin päätöksen jälkeen, että yksi tekijä sulkemispäätöksessä on Marinin hallituksen politiikka. Seison sanojeni takana, Petteri Orpo kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Orpon mukaan fakta on, että Suomen vientiteollisuus kilpailee joka päivä maailmanmarkkinoilla.

– Metsäteollisuudessa ollaan tilanteessa, jossa suurilla yhtiöillä,

suomalaisillakin, on samanlaisia laitoksia eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa. Jos kapasiteettia on liikaa, yksinkertainen laskelma ja toimintaympäristön arviointi määrittää, mikä kone tai laitos suljetaan. Jos yritys ei toimi näin, se on kohta entinen yritys, Orpo toteaa.

Orpoa on kritisoitu siitä, että hän kävi UPM:n sulkemisilmoituksen jälkeen läpi Facebook-kirjoituksessaan asioita, joissa hallitus on hänen mielestään toiminut väärin. Nyt Orpo perustelee, miksi hänen sormensa osoitti hallitusta.

– Viime kaudella toimiessani yhtenä hallitusneuvottelijoista sekä kolme vuotta valtionvarainministerinä tiedän, että hallituksen päätöksillä voidaan näihin päätöksiin vaikuttaa, Orpo kirjoittaa.

Kone suljetaan Suomessa tulevaisuuden näkymän takia

Orpon mukaan Juha Sipilän (kesk.) hallitus piti kiinni kahdesta suuresta kilpailukykyyn vaikuttavasta asiasta: teollisuuden kustannukset eivät saa nousta ja kokonaisveroaste käännetään laskuun.

– Lisäksi teimme kymmeniä työllisyyttä ja kasvua tukevia suurempia ja pienempiä päätöksiä. Politiikka toimi. Vuoden 2016 jälkeen Suomessa ei suljettu tehtaita. Suuria investointeja toteutettiin ja työllisyys kääntyi kasvuun, Orpo luettelee.

Orpo toteaa, että korona ja digitalisaatio ovat vähentäneet sanomalehtipaperin kysyntää kaikkialla, ei vain Suomessa.

– Se, että kysynnän laskiessa kone suljetaan juuri Suomessa, eikä Saksassa tai Itävallassa, johtuu tämän hetken tilanteesta ja tulevaisuuden näkymästä Suomessa. Hallitus ei ole sitoutunut pitämään teollisuuden kustannuksia kurissa, eikä kokonaisveroasteen pitämiseen nykytasolla, Orpo kirjoittaa ja jatkaa:

– Ei kyse ole todellakaan vain yksittäisestä dieselverosta. Tulevaisuuden ennustettavuus on heikko, sillä keskeiset energiaan ja verotukseen liittyvät kysymykset ovat lähitulevaisuuden osalta auki.

Orpo huomauttaa, että tekojen sijaan pääministeri Sanna Marin (sd.) puhuu tässä tilanteessa kuuden tunnin työajasta ja yritysten veronkorotuksista. Lisäksi työllisyystoimet ovat hallitukselta tekemättä.

