”Pääministeriä ei valita SDP:n kabineteissa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin vaihtuminen ei ole ilmoitusasia, toteaa kokoomuksen puheenjohtaja.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon toteaa, ettei pääministeristä voida päättää vain SDP:n kabineteissa.

– On käynnistettävä perustuslain järjestyksessä tapahtuva prosessi, jossa eduskunta keskustelee avoimesti hallituksen muodostamisesta kaikkien eduskuntaryhmien kesken, hän sanoo.

– Tässä tilanteessa ei ole enää kysymys vain pääministeri (Antti) Rinteestä (sd.). Kysymys on suomalaisen demokratian uskottavuudesta. Kysymys on suomalaisten uskosta hallituksen kykyyn hoitaa asioita. Kysymys on siitä, voiko poliittiseen päätöksentekoon luottaa, Orpo jatkaa.

Hän muistuttaa, että perustuslain mukaan eduskuntaryhmät on kutsuttava koolle keskustelemaan uuden hallituksen muodostamisesta.

– Kokoomus haluaa aidot, avoimet ja demokratiaa kunnioittavat tunnustelut hallituksen muodostamisesta kaikkien eduskuntaryhmien kesken. Prosessin pitää olla sellainen, että se vahvistaa demokratiaa ja luottamusta asioiden vastuulliseen hoitamiseen, Orpo korostaa.

Hänen mukaansa keskustan on valittava, jatkaako se vasemmistolaisen politiikan tukipilarina vai katsooko se vaihtoehtoja avoimelta pöydältä.