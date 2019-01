Petteri Orpo: Käsittääkseni sote-kokonaisuus on perustuslain mukainen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomus ei aio edellyttää ryhmäkuria sote-äänestyksissä, mutta ryhmä pyrkii yksimielisyyteen.

Talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan sote-uudistuksen kustannussäästöt ovat hyvin epävarmoja ja niiden käyttäminen uudistuksen tärkeänä perusteena on kyseenalaista.

– Minä uskon siihen, että sote-uudistuksella tällä lainsäädännöllä, mikä täällä talossa on, on mahdollista saavuttaa kymmenessä vuodessa tavoiteltu kolmen miljardin tehostaminen, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi Verkkouutisille eduskunnassa.

Orpon mukaan kaikki tietävät, että säästöt riippuvat pitkälti toimeenpanosta eli siitä, että maakunnissa rakennetaan sote-järjestelmästä tehokas, ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon, hoitoketjut toimivat ja johtaminen on hyvää.

Valtiosääntöoikeuden professorit Tuomas Ojanen ja Juha Lavapuro ovat sanoneet julkisuudessa, että sote-lakikokonaisuudessa on edelleen merkittäviä ongelmia. Perustuslakivaliokunta on loppusuoralla asiantuntijoiden kuulemisessa.

Petteri Orpo sanoo olevansa tältä osin julkisuudessa olleiden lausuntojen varassa.

– Minulla on se käsitys, että sote-uudistuksen suuri kokonaisuus on perustuslain mukainen. Siellä on ilmeisesti joitakin kipukohtia, joihin kiinnitetään huomiota ja joista keskustellaan, mutta ne ovat tässä suuressa kokonaisuudessa yksityiskohtia, Orpo sanoo.

Hän haluaa kuitenkin jättää arvioinnin perustuslakivaliokunnalle ja asiantuntijoille.

– Toivon, ettei löydy niin isoja korjattavia asioita, etteikö tämä eduskunta pystyisi niitä tekemään.

Vaatii paljon edustajalta kaataa sote-uudistus

Hallituksen enemmistö eduskunnassa kutistui juuri 103 kansanedustajaan, kun Maria Lohela loikkasi sinisistä Liike Nytiin ja ilmoitti vastustavansa sote-uudistusta.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ei aio äänestää uudistuksen puolesta. Myös kansanedustaja Susanna Koski (kok.) on suhtautunut uudistukseen kriittisesti.

Puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan kokoomus ei aio edellyttää ryhmäkuria edustajiltaan sote-äänestyksissä.

– Meillä ei olla menossa ryhmäkuriin, mutta me tietenkin teemme sen eteen töitä, että jos ja kun esitys valmiiksi saadaan, se olisi kaikkien hyväksyttävissä, Orpo sanoo ja jatkaa:

– Ajattelen, että jos tämä lakikokonaisuus kaikista näistä haasteista selviää ja etenee eduskunnan suureen saliin, kyllä se vaatii silloin aika paljon jokaiselta edustajalta olla kaatamassa asiaa, joka on näin valtavan valmistelutyön tulos ja on läpäissyt eduskunnan valiokuntakäsittelyn. Sitäkin asiaa kannattaa miettiä.

Orpon mukaan on mahdollista, että jotkut kokoomuksen edustajat äänestävät sote-uudistusta vastaan.

– Onhan se mahdollista. Mutta kuten sanottu, homma on kesken ja katsotaan sitten, millainen lopullinen esitys on. Me otamme siihen kantaa ja pyrimme tietysti yksimielisyyteen.