Elina Lepomäki: En voi äänestää soten puolesta

Kokoomuksen kansanedustaja uskoo, että suurin osa puolueesta jakaa hänen sote-kantansa.

Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) sanoo, että hän vastustaa edelleen nykymuotoista sote-uudistusta.

– Jos lait tulevat saliin, en voi äänestää niiden puolesta. Malli on jopa heikentynyt viime keväästä, kun oman ratkaisuni tein, hän sanoo Verkkouutisille.

Lepomäki uskoo, että monet hänen puoluetoverinsa ajattelevat samalla tavalla. Hän kartoitti kentän tuntoja viimeksi kokoomusristeilyllä viikonloppuna.

– Suurin osa meistä kokoomuslaisista on samaa mieltä.

Vaikka eduskunta hyväksyisi tällä kaudella sote-uudistuksen raamilait, ensi kaudelle jää runsaasti työtä, Lepomäki sanoo. Tällä kaudella ehditään joka tapauksessa hyväksyä vain osa laeista, hän korostaa.

– On turha tehdä tästä mustavalkoista draamakysymystä. Meni sote läpi tai ei, ensi kaudella on vähintään yhtä suuret uudistamistarpeet kuin mitä tällä kaudella on tehty.

Lepomäki arvioi, että Suomen sote on tällä hetkellä Länsi-Euroopan kustannustehokkaimpia. Hänen mielestään uudistus lisää kustannuksia ja nostaa veroja muttei silti paranna palveluja.

– Se ei tuo hyötyjä niille kaupunkilaisille ja työssäkäyville, joilla on kiire ja jotka nyt joutuvat jonottamaan, mutta ei myöskään moniongelmaisille, joilla sote-uudistuksen tarve on kaikkein akuutein.

Lepomäen mukaan sote-uudistuksen kaatuminen ei tarkoittaisi sitä, että vaalien jälkeen syntyvä hallitus joutuisi aloittamaan uudistuksen valmistelun alusta.

– Pelko pois. Työ, joka on tällä kaudella, tehty, koituu hyödyksi. Kaadumme joka tapauksessa eteenpäin.

Hän sanoo, että monessa maakunnassa valmistelu on viety tällä kaudella niin pitkälle, että se säilyy muodossa tai toisessa.

– Muutamassa vuodessa on syntynyt monia yhteistoiminta-alueita, jotka tulevat jatkamaan kuntayhtymämallisesti. Tällaisista malleista on huikeita tuloksia ja mikä tärkeintä, ne ovat syntyneet alueiden tarpeista käsin.

Eduskunta todennäköisesti äänestää sote-uudistuksesta ennen eduskuntavaaleja. Hallituspuolueilla on eduskunnassa yhteensä 103 kansanedustajaa ja oppositiopuolueilla 97. Hallituksen enemmistö kutistui maanantaina, kun kansanedustaja Maria Lohela ilmoitti siirtyvänsä sinisistä Liike nyt -ryhmään. Hän ilmoitti myös äänestävänsä sote-uudistusta vastaan.

Puhemies Paula Risikko, joka edustaa hallituspuolue kokoomusta, ei kuitenkaan osallistu äänestyksiin. Lepomäen lisäksi myös kokoomuksen Susanna Koski on ilmoittanut äänestävänsä sote-lakeja vastaan. Jos näin tapahtuu eikä kukaan muu hallituksen tai opposition edustajista ”vaihda puolta”, sote-lakien puolesta äänestää korkeintaan 100 kansanedustajaa.