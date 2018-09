Petteri Orpo IS:lle: Antti Rinne tuli hallituksen sote-mallin kannalle

Kokoomusjohtaja hämmästelee oppositiojohtajan linjan muuttumista.

Kokoomuksen puheenjohtajan valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan Sdp on tehnyt täyskäännöksen ja ryhtynyt valinnanvapautta lukuun ottamatta kannattamaan hallituksen sotemallia.

Petteri Orpo katsoo Ilta-Sanomissa Sdp:n hylänneen oman aluekuntamallinsa, ja Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteen tukevan hallituksen maakuntamallia ja maakuntien sotevalmistelua hallituksen nuottien pohjalta.

– Minusta hän on yrittänyt kaataa tätä kolme vuotta. Isoin kysymys on se, että hänen linjansa on muuttunut. Hän on luopunut sosiaalidemokraattien mallista (aluekuntamalli). Sitä pidetään perustuslain vastaisena, se on hyvin sekava ja monimutkainen. Hän ei puhu enää siitä, Petteri Orpo sanoo IS:ssa.

Samaan aikaan Rinne on Orpon mukaan hän on ryhtynyt puhumaan, miten soten hyvän valmistelun maakunnissa pitäisi jatkua.

– Jos nyt mietitään – mitä siellä valmistellaan, mitä se hyvä valmistelu on – siellä valmistellaan hallituksen esityksen mukaista soteratkaisua. Tämä on hyvin ristiriitaista.

– Hän on havainnut sen, että hallituksen malli on järkevä. Tehdään hyvää valmistelua, sen pitäisi jatkua. Rinne on ollut huolissaan siitä, että soten valmistelurahat turvataan ja resurssit työn jatkolle maakunnissa ovat olemassa, Orpo tulkitsee.