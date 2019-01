Petteri Orpo hoivaskandaalista: En hyväksy, ettei lakeja noudateta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan niin yksityisten kuin julkisten palvelujen laiminlyönti on väärin.

Kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo kommentoi tiistai-iltana jälleen sosiaalisessa mediassa Esperi Caren skandaalia.

– Vanhusten huollon laiminlyönnit ovat sietämättömiä. Minun Suomessani pidetään huolta kaikenikäisistä – niin lapsista kuin vanhuksista. En hyväksy kenenkään osalta sitä, että lakeja ja ohjeistuksia ei noudateta, Petteri Orpo kirjoittaa.

– Vanhusten palvelut on laitettava kuntoon. Moni asia on nyt pielessä. Virheitä ja laiminlyöntejä on vuosien varrella tapahtunut sekä yksityisissä että julkisissa palveluissa. Molemmat ovat väärin.

Hänen mukaansa Esperin tapauksessa myös valvonta on pettänyt kaikilla kolmella tasolla: omavalvonnassa, tilaajavalvonnassa ja valvontaviranomaisen kohdalla.

– Ongelmiin pitää tarttua päättäväisesti. Siksi olemme esittäneet, että vanhuspalvelulain pitää olla velvoittavampi. Siinä pitää toteuttaa hoivatakuu, joka velvoittaa aina vastaamaan ihmisen hoivan tarpeeseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa tämä vastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Niillä on nykyisiä kuntia isommat resurssit taata hoiva sitä tarvitseville, Orpo toteaa.

– Tulevilla maakunnilla on myös parempaan valvontaan voimavarat ja osaamista, joita kunnilta nyt puuttuu. Uudistukseen kuuluva valinnanvapaus takaa sen, että asiakas äänestää jaloillaan jos ei ole tyytyväinen. Vanhus ja hänen läheisensä pääsevät silloin vaikuttajan paikalle.

”Uudistuksen puuttumisen vuoksi”

Petteri Orpon mukaan kokoomus esittää, että eduskunnan oikeusasiamiehelle annetaan erityistehtäväksi vanhusten oikeuksien valvonta ja edistäminen sekä voimavarat tehdä valvontaa oma-aloitteisesti.

Hoitajamitoitus on Orpon mukaan ”hoivapalvelujen kokonaisuudessa yksi numero, joka ei ole kaikki ongelmat ratkaiseva hopealuoti”.

– Asiantuntijoiden mukaan siinä tarjotaan liian yksinkertaista, järjestelmäkeskeistä ratkaisua monimutkaiseen ongelmaan. Hoitajien määrän pitää aina riippua ihmisen tarpeesta, asiantuntijat korostavat.

Oppositio on hänen mukaansa ottanut arvostelun kohteeksi sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen, ”vaikka julki tulleet ongelmat ovat syntyneet nykyisen lainsäädännön vallitessa”.

– Väärinkäytöksiin ei ole ajauduttu sote-uudistuksen takia vaan pikemminkin sen puuttumisen vuoksi. Sote-uudistuksen kaataminen Esperi-kohun vuoksi olisi todellinen karhunpalvelus suomalaisille vanhuksille.

Petteri Orpo toteaa myös, ettei valtiovarainministerinä hyväksy minkään verojen kiertämistä. Kansainvälisten terveysfirmojen osalta tullaan hänen mukaansa edellyttämään yhä laajempaa verotietojen avaamista väärinkäytösten välttämiseksi.

– Mielestäni hoivasektorilla toimivien yritysten tulisi kokea aivan erityisen suurta yhteiskuntavastuuta.

– On tärkeää muistaa, että palvelumme vanhuksille lakkaisivat toimimasta heti, jos yksityinen ja kolmas sektori eivät olisi niitä tarjoamassa. Noin puolet vanhuksista on yksityisten hoidossa, ja yksityisten palvelujen laatuindikaattorit kertovat kokonaisuutena hyvää viestiä. Ei hyväksytä laiminlyöntejä – mutta ei myöskään tuomita niitä, jotka tekevät työnsä hienosti, Orpo päättää.

Vanhusten huollon laiminlyönnit ovat sietämättömiä. Minun Suomessani pidetään huolta kaikenikäisistä – niin lapsista kuin vanhuksista. En hyväksy sitä, että lakeja ja ohjeistuksia ei noudateta. #Vanhustenhoito on laitettava kuntoon. #sote #espericarehttps://t.co/N7dU7dfi8V — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) January 29, 2019