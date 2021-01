Petteri Orpo: Demokratiat eivät vangitse oppositiojohtajia

– Venäjän on välittömästi vapautettava Aleksei Navalnyi. Demokratiat, jotka kunnioittavat laillisuusperiaatetta, eivät laita oppositiojohtajia vankilaan. EU:n on otettava asiaan yhteinen kanta, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tviittaa.

Hän on liittänyt tviittiinsä entisen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tuskin tviitin.

– He eivät murtaneet Navalnyita myrkyllä, eivätkä he murra häntä vankilalla. Olkoon solidaarisuutemme hänen voimansa, Tusk toteaa.

Russia must immediately free Aleksei @navalny. Democratic states that abide by the rule of law do not put opposition leaders in prison. EU must take a joint position on the matter.

+ 1 for President Tusk. https://t.co/Ln0SqknoQy

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) January 18, 2021