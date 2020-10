Petteri Orpo: Antoiko hallitus omistajaohjausta Finnairille?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtaja huomauttaa pääministerin vaatineen pörssiyhtiöiltä yhteiskuntavastuuta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan on ”ilman muuta selvää, että valtiolla on Finnairin omistajana halu pitää yhtiö pystyssä”.

− Näitä toimia olemme tehneet ja on mahdollista, että joudumme vastaisuudessakin tekemään, Sanna Marin sanoi Iltalehden puheenjohtajatentissä tiistaina.

Lentoyhtiö Finnair ilmoitti tiistaina, että se vähentää Suomessa noin 600 työntekijää ja ulkomailla 100 työntekijää.

Marin kertoo, että hänen kalenteriinsa on merkitty tapaaminen Finnairin työntekijöiden kanssa.

− Olen myös kuullut että tänään on ministerityöryhmässä arvioitu näitä kriteerejä, että millaisille alueille, kaupungeille ja kunnille voitaisiin tukea kohdistaa. Näinhän on tehty esimerkiksi Jämsän osalta.

Pääministeri Marinilta kysyttiin tentissä, mitä hän ajattelee Finnairin yhteiskuntavastuusta.

− Omalta kohdaltani minulla on käsitys, ja minulle on kerrottu, että Finnair tulee tekemään hyvin perusteellista työtä alueen elinkeinotoimiston kanssa sen osalta, että kaikki jatkokoulutus- ja työllistymismahdollisuudet näille ihmisille, jotka irtisanotaan, tullaan etsimään, hän vastaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo toteaa Marinille olevan selvää, että Finnair kärsii globaalista ilmailuliikenteen lamasta.

− On tässä se mielenkiintoinen piirre, että kun te SDP:n puheenjohtajana arvostelitte niin voimakkaasti pörssiyritystä yhteiskuntavastuun puutteesta, niin nyt on kyseessä pörssiyhtiö, jonka valtio osin omistaa. Tekisi mieli kysyä, millaisen omistajaohjeen hallitus antoi Finnairille, Petteri Orpo sanoo.

− En tarkoita, että sellainen olisi pitänyt antaa, koska pörssiyhtiö toimii niin kuin se toimii. Mutta annoitteko te jonkinlaista omistajaohjausta tässä tapauksessa kun te vaaditte niin voimakkaasti yhteiskuntavastuuta Kaipolan ja Nesteen tapauksissa? Hän lisää.

Sanna Marin vastaa, ettei hallitus ei tee operatiivisia päätöksiä valtion yhtiöiden osalta, vaan ne tekee yhtiöiden johto.

− Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on yleisenä ohjeistuksena jo keväällä ohjeistanut valtionyhtiötä välttämään irtisanomisia, käyttämään mieluummin lomautuksia. Finnairin tilanne on erittäin vaikea. En usko, että siellä kevyesti näitä ratkaisuja on tehty, Marin sanoo.

Hänen mukaansa Finnarin tilanne näyttää huonolta.

− Jos vertaamme UPM:n tilanteeseen, niin yhtiö on tehnyt erittäin kovaa tulosta. Se mitä peräänkuulutin oli se, että olisiko nämä irtisanomiset voitu välttää, edes siirtää eteenpäin tämän pahimman tilanteen yli. Tähän en ole saanut vastausta, Marin sanoo.

− Tietenkin toivon, että tässä ajassa pyrittäisiin välttämään kaikki ne irtisanomiset, jotka eivät nyt ole välttämättömiä, koska me olemme syvässä kriisissä, hän lisää.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mielestä ”Finnairin päätös on terve muistutus pääministerille ja muille, että yhtiöt eivät tee irtisanomis- ja lomautuspäätöksiään ilkeyttään tai tyhmyyttään”.

− Tämä pätee yrityksiin täysin riippumatta siitä, ovatko ne yksityisiä vai valtion omistamia. Siinä mielessä tämä kysymys yhteiskuntavastuusta on minun mielestäni oikein osuva, Halla-aho sanoo.