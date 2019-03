Petri Sarvamaa: Brexit-painajaisen viimeinen näytös alkaa

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok./EPP) mukaan Britannian parlamentin keskiviikkoisia äänestystuloksia ei voi pitää millään lailla yllättävinä.

Parlamentaarikot hylkäsivät kaikki kahdeksan esitystä Brexit-umpisolmun ratkaisemiseksi. Ehdotuksia oli muun muassa tulliliiton solmimisesta, sisämarkkinajäsenyydestä, EU-eron perumisesta ja toisesta kansanäänestyksestä. Myös EU-ero ilman sopimusta tyrmättiin laajalla enemmistöllä.

– Parlamentin alahuone ei saanut otettua Brexit-prosessia haltuunsa, sillä kaikki suuntaa-antavat äänestykset hylättiin. Joudumme siis odottamaan tämän historiallisen, poliittisen tragedian häpeällistä loppunäytöstä, Petri Sarvamaa kirjoittaa twitterissä.

Parlamentti päätyi siirtämään eropäivää koskevan lain EU:n määrittelemään takarajaan eli huhtikuun 12. päivään. Pääministeri Theresa May ilmoitti eroavansa, jos hänen ajamansa Brexit-suunnitelma hyväksytään parlamentin kolmannessä äänestyksessä.

Sarvamaan mukaan seuraavana on vuorossa ”poliittisen kauhunäytelmän” loppuratkaisu.

– Konservatiivien kovapäiset hyeenat äänestävät erosopimuksen puolesta, tosin vain kerääntyäkseen valtataisteluun: kenestä tulee seuraava pääministeri? Hän pääsee hallitsemaan kansakuntaa, joka on perinpohjaisesti petetty, Petri Sarvamaa kirjoittaa.

The date of #Brexit has been put forward to April 12. Now we wait for the final act of this political horror show: the hard-headed hyeenas of the #tory to vote for the deal, ONLY to gather for their power feast; who gets to become PM? To rule a nation totally betrayed. #shame

