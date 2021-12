Perhe osti ”euron talon” Italiasta – näin siinä kävi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokeneet ostajat kehottavat panostamaan hyvään välittäjään.

Useat italialaiskylät ovat nousseet muutaman viime vuoden aikana julkisuuteen mainostamalla myymiään ”euron taloja”. Kylien on kerrottu kärsivän autioitumisesta ja väestöpulasta, mikä on saanut ne houkuttelemaan ulkomaalaisia asukkaita. Talojen hinnat ovat vaihdelleet eurosta vajaaseen 20 000 euroon.

CNN on haastatellut yhteensä kolmea Italiasta talon ostanutta henkilöä. Heistä yksi on argentiinalainen Mariano Russo, joka osti kaksikerroksisen, yhteensä 55 neliön kokoisen talon Biccarin kylästä 7000 eurolla.

Koti kunnostettiin myynnin yhteydessä – jopa seinät olivat juuri maalatut. Isolta parvekkeelta pystyy ihailemaan maisemia, ja sisäänkäynti taloon sijaitsee viehättävällä kujalla kaupungin historiallisessa keskustassa. Talon lisäksi argentiinalaismies maksoi 3000 euron vakuusmaksun kaupan yhteydessä.

– Talo on jo asumiskelpoinen. Olemme ajatelleet vesijärjestelmän ja lämmityksen modernisoimista ja ehkä lattioiden korjaamista, Russo kertoo.

– Talon rakenne on vankka. Vaikka kyseessä on vanha talo, seinissä ei ole hometta ja katto on täydellisessä kunnossa, hän kertoo.

Yleisesti kauppa sujui hänen mukaansa hyvin. Russon mukaan tästä on kiittäminen paikallista välittäjää, joka vastasi projektin etenemisestä. Hän auttoi argentiinalaismiestä esimerkiksi kiinteistöveron maksamisessa. Hän kertoo päässeensä byrokratian suhteen vähällä.

Toisinaan autioituneilla italialaistaloilla saattaa olla useampia omistajia, eikä talo välttämättä ole kokonaan myynnissä. Tällaisissa tilanteissa Italian lainsäädäntö velvoittaa kaikkia perikunnan jäseniä hyväksymään kaupan, ennen kun talon virallista luovutusta voidaan tehdä. Myös argentiinalaismiehen tapauksessa talolla oli kaksi omistajaa, mutta he molemmat suostuivat myyntiin ja prosessi eteni ilman ongelmia. Argentiinalaismies kuvailee itseään onnekkaaksi, sillä monelle on käynyt toisinkin.

Russo huomauttaa olevan myös tärkeää varmistaa, että myytävässä kiinteistössä ei ole vireillä kiinnityksiä ja kaikilla aikaisempien omistajien tekemillä remonteilla on laillinen lupa, joiden kustannukset on jo maksettu. Ne voivat Italian lainsäädännön mukaan koitua nimittäin myös uuden omistajan maksettavaksi.

Ostajien pitää myös olla tietoisia entisten omistajien mahdollisesti aiheuttamista vahingoista kolmansille osapuolille ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Jos vanha omistaja on esimerkiksi toiminnallaan hajottanut vesiputken tai haljennut tiilikatto on rikkonut naapurin keittiön ikkunan, voi uusi omistaja olla vastuussa vahingon korvaamisesta.

Kauppahinnan lisäksi talojen kaupassa saattaa olla ehtoja, jotka edellyttävät talon remontoimista kolmen vuoden sisällä ostosta. Toisinaan talokaupoissa vaaditaan myös, että kunnostukseen tulee käyttää paikallisia urakoitsijoita.