Pentagon haluaa estää koronan leviämisen asevoimissa

Varotoimenpiteet voivat haitata sotilaallista valmiutta, kenraali varoittaa.

Yhdysvaltain asevoimat painii oman koronakriisinsä kanssa, kertoo Los Angeles Times. Maan asevoimissa oli perjantaihin mennessä todettu 613 koronatartuntaa, joista yli puolet sotilashenkilöstöllä.

Nyt Pentagon tahtoo estää tartuntojen leviämisen riveissään. Useita suunniteltuja sotaharjoituksia on peruttu ja keskiviikkona joukkojen siirrot keskeytettiin 60 päiväksi. Etelä-Koressa useimmat yhdysvaltalaissotilaat on määrätty karanteeneihin parakkeihin tai koteihin. Lentotukialus USS Theodore Roosevelt on ankkuroitu Guamiin miehistössä todettujen koronatartuntojen takia.

Asiantuntijoiden ja upseerien mukaan varatoimenpiteisiin sisältyy myös riskejä. Pahimmillaan sotilaallinen valmius voi kärsiä.

– Olemme aika hyvässä valmiustilassa, joten en ole huolissani neljästä-kuudesta päivästä. Mutta jos me hypoteettisesti joutuisimme olemaan näissä oloissa 30 päivää, alkaisin huolestua, yhdysvaltalaisjoukkoja Etelä-Koreassa komentava kenraali Robert Abrams kommentoi Stars and Stripes-lehdelle.

Asevoimat pyrkii paitsi estämään tartuntoja omissa riveissään, myös tukemaan viruksen kanssa kamppailevia osavaltioita.