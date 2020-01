Pekka Haavisto ei kertonut erityisedustajansa koko mandaattia

Ulkoministeri luki täysistunnossa vain al-Hol -virkailijan yhden tehtäväkohdan.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kirjoitti jouluaattona somessa julkaisemassaan ”Joulukirjeessä ystävälle” eduskunnassa käydystä välikysymyskeskustelusta. Verkkouutiset kertoi istunnosta tässä.

Kyseisessä 17.12.-18.12.2019 yöistunnossa Pekka Haavisto joutui vastaamaan kansanedustajien kysymyksiin, joita varapuhemies ja ex-pääministeri Antti Rinne (sd.) salli jopa kuulustelunomaisesti.

Kokoomuksen Heikki Vestman kysyi Pekka Haavistolta ”annettiinko tässä (hallituksen) iltakoulussa siunaus (ulkoministerin al-Hol-) erityisedustajalle auttaa kaikkia halukkaita, myös Isis-naisia, tämän kokonaisarvion perusteella”. Kokoomuksen Janne Heikkinen kysyi ”onko siis nyt niin, että hallituksen tuore, maanantainen poliittinen päätös on toimintalinjaltaan tismalleen sama kuin minkä pohjalta toimittiin jo aikaisemmin hallituksen iltakoulun keskustelun jälkeen? Eli onko niin, että kaikki hallituksen iltakouluun osallistuneet ovat jo ennen tämän viikon maanantaita hiljaisesti hyväksyneet aikuisten jihadistien hakemisen tapauskohtaisesti pois al-Holin leiriltä?”.

Ulkoministeri Haavisto vastasi tähän lukemalla edestään olleesta paperista näin:

– Täällä on kysytty, mikä on se erityisedustajan mandaatti, joka on tähän mennessä ollut voimassa ja minkä pohjalta valmistellaan tätä uutta. Erityisedustajan tehtävänä on varmistaa Syyriassa leireillä pidettyjen suomalaisten lasten henkilökohtaisen turvallisuuden ja perusoikeuksien toteutuminen perustuslain, Suomen ratifioimien kansainvälisten sopimusten, konsulipalvelulain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, Pekka Haavisto totesi koko vastauksenaan.

Pekka Haavisto ei kuitenkaan jostain syystä lukenut mandaattia kokonaan. Julki tulleessa ulkoministeriön asiakirjassa kyseinen kohta kuuluu seuraavasti:

”Erityisedustajan tehtävä on:

– varmistaa Syyriassa leireillä pidettyjen suomalaisten lasten henkilökohtaisen turvallisuuden ja perusoikeuksien toteutuminen perustuslain, Suomen ratifioimien kansainvälisten sopimusten, konsulipalvelulain (498/1999) ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

– edustaa ulkoministeriä, tukea ja yhteensovittaa ulkoministeriön konsulipalvelujen työtä sen roolissa toimivaltaisena viranomaisena sekä tarvittaessa ratkaista tähän toimivaltaan kuuluvia asioita edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi.

– johtaa erikseen perustettavaa työryhmää edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi.

– pitää yhteyttä muihin keskeisiin suomalaisviranomaisiin, Suomen valtiollisten kumppanien toimivaltaisiin viranomaisiin ja muihin olennaisiin tahoihin, joista on hyötyä edellä mainitun tavoitteen saavuttamisessa.”

Erityisedustaja on ulkoministerin, ei siis ulkoministeriön erityisedustaja.