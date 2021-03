Paula Risikko Krista Kiurulle: Kiitos, mutta en ymmärtänyt puheestasi mitään

Eduskunnassa oli tulkintavaikeuksia.

Eduskunnan täysistunnossa tiistaina illalla käsiteltiin tartuntatautilakia, käytännössä koronan pakkotestejä rajoilla.

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko kysyi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd.), että ”kun nyt puhutaan selkeällä suomen kielellä”, miksei pakkotestejä voitu tehdä jo viime vuonna, kun nähtiin että rajoilta alkaa tulla viruksia.

– Mikä oli se syy, että me ollaan kohta huhtikuussa, eikä sitä (pakkotestausta) ole vieläkään?, Paula Risikko kysyi.

Krista Kiuru sai minuutin vastausvuoron. Hän käytti sen puhuen seuraavalla tavalla:

– Arvoisa puhemies! Niin kuin totesin, niin elokuussa on esitetty tartuntatautilain pykälän kokonaiskäyttöönottoa, ja siitä on käyty todella kovaa debattia siitä asti. Tätä debattia on käyty toimivaltaisten viranomaisten kanssa, ovatko he itsenäisinä viranomaisina tulkitsemassa tätä pykälää sekä kohdennettujen massatestausten että kohdennettujen yksilötestausten osalta samalla tavalla. Minun käsitykseni on, että meillä ei voida juuttua viikoiksi, kuten täällä eduskuntakin toteaa, käymään sitä keskustelua että pannaanko toimeen tätä lainsäädäntöä, estetäänkö viruksen leviämistä kaikin toimin näiden yksittäistenkin henkilöiden osalta jotta tämä pakkotestaus mahdollistuisi, ja sen johdosta on lähdetty nyt siihen, että tuotiin lainsäädäntöesitys tänne. Ja niin kuin täällä on todettu, perustuslakivaliokunta teki sen kannanoton sit viimein, että tuo alkuperäinen elokuussa alkanut keskustelu tän pykälän sisällöstä oli sittenkin juuri niin, että näitä toimivaltuuksia jo nyt olisi toimivaltaisella viranomaisella myös toimia, Krista Kiuru sanoi.

Paula Risikko sai puheenvuoron.

– Arvoisa puhemies! Kiitoksia, mutta mä en kyllä ymmärtänyt tuosta yhtään mitään, Paula Risikko sanoi.

– Minä vielä kysyn teiltä, arvoisa ministeri. Mitä mieltä te olitte silloin viime syyskuulla tästä asiasta, Risikko jatkoi.

Kiuru ei enää päässyt vastaamaan tähän.