Pankki poistaa intiaanin logostaan

Vakuutus- ja rahoituspalveluita tarjoava Mutual of Omaha aikoo poistaa intiaanin logostaan.

Pankki kertoo saaneensa viime aikoina useita yhteydenottoja logon rodullisista epäkohdista ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta.

– Mutual of Omaha on pitkään sitoutunut monimuotoisuuteen ja inkluusioon, sekä yrityksessämme että sen ulkopuolella. Organisaationa ja johtoryhmänä keskitymme lisätoimiin vastataksemme rotujen väliseen yhdenvertaisuuteen ja inkluusioon liittyviin vaatimuksiin, toimitusjohtaja James Blackledge sanoo asiasta uutisoivan CBS Newsin mukaan.

– Olemme käyttäneet aikaa kuunnellaksemme erilaisia ​​näkökulmia työtovereidemme, yhteisöjohtajien sekä monimuotoisuutta ja osallisuutta edistävien asiantuntijoiden keskuudessa ja ryhdymme lisätoimiin rodullisen tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi tarkoituksenmukaisen muutoksen luomiseksi.

Pankin mukaan muutos astuu voimaan heti. Yhtiö on jakanut sivuillaan kuvan uudesta M-logostaan (alla).

Useat yritykset ovat ilmoittaneet harkitsevansa tuotteidensa nimen vaihtoa Black Lives Matter -liikkeen seurauksena. Suomessa Fazer kertoi harkitsevansa Geisha-suklaan nimen muuttamista. Myös Eskimo-jäätelöiden nimi voi vaihtua.

Myös riisiä valmistava Uncle Ben´s on ilmoittanut poistavansa tuotteistaan tummaihoisen viljelijän kasvot.

After 70 years, Mutual of Omaha will stop using the image of a Native American chief in its logo. https://t.co/ILjUd10Qf7

— Omaha World-Herald (@OWHnews) July 17, 2020