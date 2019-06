Pankit eivät odota vielä koronlaskua USA:ssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltain keskuspankin arvellaan tänään viestittävän siirtymisestä elvyttävämpään suuntaan.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed pitää tänään keskiviikkona kokouksen, jota rahoitusmarkkinoilla seurataan tiiviisti. Fedin odotetaan jossain vaiheessa laskevan ohjauskorkoaan.

Odotuksia koronlaskusta on Nordean aamukatsauksen mukaan markkinoilla hinnoiteltu viime aikoina lisääntyvässä määrin, kun kauppasota on ottanut lisää kierroksia, inflaatiosta ei ole saatu toipumisen merkkejä ja keskuspankin jäseniltä on kuultu kyyhkymäisiä kommentteja.

Nordea ei odota vielä nyt koronlaskua, mutta uskoo, että signaaleja tulevista laskuista saadaan hyvin todennäköisesti. Fedin rahapolitiikka määrittää osaltaan myös muiden talouksien rahapolitiikkaa, joten markkinareaktiot voivat pankin mukaan olla laajoja Fedin pääjohtajan Jerome Powellin puheeseen illalla.

Nordean uuden ennusteen mukaan Fed tekee neljä koronlaskua, joista ensimmäinen tapahtuu heinäkuussa.

Handelsbankenin markkinakatsauksessa arvellaan, että Fed haluaa enemmän todisteita talouskasvun merkittävästä heikentymisestä, ennen kuin se on valmis koronleikkaukseen.

Kesänaikana saatavat taloustilastot ovat Handelsbankenin mukaan kriittisen tärkeitä syksyn rahapolitiikkaa koskevien odotusten muotoutumiselle. Pankin ennusteen mukaan koronlasku tulisi vasta ensi vuoden alkupuolella, mutta ei sulje laskuista ensimmäisen leikkauksen ajoittumista jo tämän vuoden puolelle.

Danske Bank ei myöskään odota koronlaskua vielä, mutta pankin näkemys on, että Fed on avannut oven koronlaskuille loppuvuoden aikana. Pankki kertoo muuttaneensa odotuksiaan Fedin toimista elvyttävämpään suuntaan.

Fed tulee Danske Bankin arvion mukaan laskemaan korkoa samaan tyyliin kuin 90-luvulla. Korkoa lasketaan, vaikka taantumaa ei ole. Pankissa uskotaan, että on vaarallisempaa jättää laskematta korkoa kuin laskea liikaa tai liian aikaisin. Rahapolitiikka on Danske Bankin mielestä tällä hetkellä liian kireää, vaikka kauppasota Kiinan ja USA:n välillä ratkeaisikin.