Paljastus valottaa Vladimir Putinin salattua KGB-menneisyyttä

Venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin julkaisema laaja selvitys Venäjän presidentti Vladimir Putinin miljardiluokan palatsista ja salatuista varoista sisältää paljastuksia myös Putinin edelleen huonosti tunnetusta menneisyydestä Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu KGB:n upseerina Itä-Saksassa.

Navalnyin mukaan Putinin 1980-luvun Dresdenissä solmimat suhteet ovat kantaneet aina näihin päiviin saakka ja tehneet joistakin vanhoista tiedustelutovereista presidentin salaisen jättiomaisuuden hallinnoijia – ja siinä sivussa heistäkin satumaisen rikkaita.

Täältä löytyvässä selvityksessä nostetaan esiin erityisesti kaksi Vladimir Putinin KGB-ajan tuttaviksi jo ennestään tiedettyä henkilöä. He ovat KGB-upseeri Sergei Tshemezov ja Itä-Saksan turvallisuuspalvelu Stasin upseeri Matthias Warnig. Heistä molemmista on sittemmin tullut äärimmäisen rikkaita talousvaikuttajia Venäjällä.

Tshemezov johtaa valtion yritysjätti Rostecia ja kuuluu Navalnyin mukaan Venäjän rikkaimpiin ihmisiin. Warnig toimii puolestaan Itämeren kiisteltyä kaasuputkea rakentavan Nord Streamin toimitusjohtaja ja istuu muun muassa Transneftin, Rosneftin, Bank Rossijan ja Rusalin hallituksissa sekä VTB-pankin hallintoneuvostossa.

Navalnyin selvityksessä on vahvistettu ensi kertaa, että myös Venäjän valtion omistaman Transneft-öljyputkijätin pääjohtaja Nikolai Tokarev palveli KGB:ssä Dresdenissä samaan aikaan Putinin ja kumppaneiden kanssa. Papereiden perusteella Tokarev jakoi jopa toimiston Sergei Tshemezovin kanssa. Tokarevin CV:ssä ei mainita sanaakaan menneisyydestä KGB:ssä ja tieto on pyritty mitä ilmeisimmin pitämään poissa julkisuudesta.

Navalnyi on julkaissut Tokarevin Stasin henkilökortin. Se on samanlainen kuin Vladimir Putinin aiemmin julki tullut Stasin henkilökortti.

Dresdenissä vuosina 1984-1989 palvelleen Vladimir Putinin KGB-menneisyydestä on aiemmin saatu luotettavaa asiakirjatietoa lähinnä saksalaisista lähteistä. Tiettävästi kaikki venäläistiedot näistä ajoista on tuhottu.

Menestyskirjan Putin’s Kleptocracy: Who Owns Russia? (Putinin kleptokratia: kuka omistaa Venäjän?) kirjoittanut Miamin yliopiston valtiotieteen professori Karen Dawisha ja tutkija Sarah-Christian Müller julkistivat ensi kertaa vuonna 2014 Saksan Bstu-arkistosta löytämiään Stasin asiakirjoja, jotka tarjosivat kurkistuksen Putinin tiedustelutyöhön Itä-Saksassa. Verkkouutiset on kertonut Stasin papereista aiemmin tässä jutussa.

Nämä asiakirjat todistivat Matthias Warnigin ja Putinin kohdanneen toisensa mitä todennäköisimmin jo 1980-luvulla tiedustelu-upseereina, vaikka miehet ovat väittäneet tutustuneensa ensi kertaa Pietarissa 1990-luvun alussa.

Putin oli tuolloin siirtynyt Pietarin pormestarin Anatoli Sobtsakin hallintoon. Warnig puolestaan vastasi saksalaisen Dresdener-pankin Venäjän laajentumisesta. Siitä tuli Warnigin myötävaikutuksella pari vuotta myöhemmin Venäjän ensimmäinen länsipankki.

Aleksei Navalnyin selvityksessä listataan tietoja, joiden perusteella presidentti Putinin ja Matthias Warnigin ystävyys jatkui varsin tiiviinä. Asiakirjojen joukossa on esimerkiksi Putinin silloisen vaimon Ljudmilan saksalaiselle ystävättärelleen 1990-luvulla kirjoittamia kirjeitä. Niitä on lähetetty Warnigin yhtiön toimistosta Pietarin satamasta.

Wall Street Journalissa aiemmin julkaistujen kirjeiden perusteella Warnigin pankki esimerkiksi maksoi Ljudmila Putinan hoidon Saksassa sen jälkeen, kun hän oli joutunut auto-onnettomuuteen. Warnigin tiedetään maksaneen myös Putinin matkoja ja pariskunnan tyttärien koulun Hampurissa.

– Warnig sai kuitenkin Putinien perheestä koituneet kulut myöhemmin takaisin korkojen kera, Aleksei Navalnyin selvityksessä summataan.

Aleksei Navalnyin mukaan Venäjän presidentin korruptio perustuu kahteen sääntöön.

Ensiksikin mitään varoja ei tule voida kytkeä itse presidenttiin ja rahat tulee hajauttaa mahdollisimman laajalle ja toisiinsa liittymättömien henkilöiden hallintaan.

Toisena sääntönä Navalnyi mainitsee, että ”vanha ystävä on parempi kuin kaksi uutta”.

– Tarkasteltuamme yksityiskohtaisesti Putinin järjestelyjä, sitä millä hän elää ja kuka häntä tukee, voimme vakuuttaa, että Putinin henkilökohtaisia varoja hallinnoivat ne, joihin hän tutustui 30 vuotta sitten. Kun etsii Venäjän historian korruptoituneimman hallitsijan tukijoita, on perehdyttävä hänen menneisyyteensä. He, jotka pitävät huolta Putinin miljardeista löytyvät helposti hänen elämäntarinansa varrelta, Aleksei Navalnyi summaa.

