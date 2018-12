Paljastus menneisyydestä: Vladimir Putinilla oli Stasin henkilökortti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän presidentin vanha henkilökortti on löytynyt saksalaisarkistosta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin oli uusien arkistopaljastusten perusteella KGB-aikoinaan myös ainakin paperilla Itä-Saksan turvallisuuspalvelu Stasin palveluksessa.

Asiasta tässä uutisoivan Bildin mukaan KGB:n upseerina Itä-Saksassa palvelleen Putinin Dresdenin Stasin henkilökortti on löytynyt Saksan ylläpitämistä Stasi-arkistoista.

Joulukuussa 1985 myönnetyssä henkilökortissa on Vladimir Putinin allekirjoitus ja kuva. Henkilökortin voimassaoloa on jatkettu kolmen kuukauden jaksoissa aina vuoden 1989 loppuun asti.

Kreml on kommentoinut paljastuksia toteamalla, että KGB ja Stasi olivat kumppaneita ja saattoivat myöntää toisilleen henkilökortteja.

Tarkoin varjeltu menneisyys

Vladimir Putinin KGB-menneisyys on yleisessä tiedossa, mutta sen yksityiskohtia on tihkunut julkisuuteen vain vähän. Tuolloin kolmikymppinen tuleva presidentti toimi KGB:n upseerina Dresdenissä vuosina 1984-1989. Tämän KGB-ajan tiedot Venäjällä on tiettävästi tuhottu.

Stasin arkistoista on kuitenkin aiemmin paljastunut joitakin Putinin tiedustelumenneisyyttä valottavia tiedonmurusia. Verkkouutiset on koonnut niitä tästä löytyvään juttuun.

Venäjän presidentti on kuvannut Saksan aikojaan lähinnä tavanomaiseksi byrokratiaksi. Stasin arkistojen perusteella Putinin asema Itä-Saksassa on kuitenkin saattanut olla merkittävämpi kuin hän on itse antanut ymmärtää.

Vladimir Putinille muun muassa myönnettiin Itä-Saksan armeijan pronssinen ansiomitali. Erässä joulukuulle 1988 päivätyssä paperissa häntä tituleerataan lisänimityksellä parteisekretär eli puoluesihteeri. Tällainen titteli olisi epätavallisen merkittävä henkilölle, joka toimii vain rutiinitehtävissä.

Arkistoista on löytynyt myös Vladimir Putinin suoraan Dresdenin Stasin päällikölle lähettämä kirje. Putinia kutsutaan kirjeessä KGB:n ja Stasin ”yhdysupseeriksi”.