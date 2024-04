Espanjalta Patriot-ohjuksia Ukrainalle

Espanjan toimenpide on viimeisin länsimaista, jotka ovat vastanneet Kiovan pyyntöihin lisätä ilmapuolustusta Venäjän lisääntyvien ohjus- ja lennokki-iskujen vuoksi Ukrainan kaupunkeihin, uutisoi The Kyiv Independent.

Espanjan lähettämien Patriot-ohjusten tarkkaa määrää ei ole raportoitu, mutta määrä on pieni, koska maassa on yhteensä vain noin 50 ohjusta varalla.

– Pieni määrä ohjuksia on siirretty sen jälkeen, kun puolustusministeriö kieltäytyi luovuttamasta Ukrainalle ohjuspatteria, jota se oli käyttänyt vuodesta 2013 lähtien Turkin ja Syyrian rajalla. Se on hyvin rajallinen määrä, koska Espanjan reservi on noin 50 yksikköä ja ohjukset ovat erittäin kalliita.

Yhdysvalloissa valmistetut Patriotit ovat erittäin tehokkaita Venäjän ballististen ja risteilyohjuksien torjumisessa.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina tarvitsee 25 Patriot-järjestelmää suojellakseen maata Venäjän hyökkäyksiltä.

Saksa ilmoitti 13. huhtikuuta, että se toimittaa Ukrainalle yhden Patriot-ilmapuolustusjärjestelmän lisää, jolloin Saksan toimittamien Patriotien kokonaismäärä nousee kolmeen.

Toiveet siitä, että Kreikka seuraisi esimerkkiä romahtivat 25. huhtikuuta, kun Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis sanoi, ettei hänen maansa toimittaisi Ukrainalle Patriot- tai S-300-ohjuksia.

Kiova myös painostaa Washingtonia Patriot-ilmapuolustusjärjestelmien yhteistuotantoon, Ukrainan Yhdysvaltain-suurlähettiläs Oksana Markarova sanoi haastattelussa European Pravdalle 23. huhtikuuta.

Ukrainan ja yhdysvaltalaisten yritysten edustajien kerrotaan jo tavanneen keskustellakseen investoinneista ja yhteistyöstä paitsi aseisiin, myös tuotannon käynnistämiseen tarvittaviin materiaaleihin.

– Meidän pitäisi alkaa valmistaa itse paljon tuotteita, ainakin komponentteja, Markarov totesi.