Paljastus kaapatun koneen uhkauksesta: Viesti lähetettiin vasta jälkikäteen

Uutissivusto newlinesmag.comin käsiinsä saama sähköposti osoittaa, että Ryanairin lentoon kohdistunut väitetty Hamasin pommivaroitus – jonka Valko-Venäjän presidentti sanoi aiheuttaneen lentokoneen laskeutumisen – tuli sen jälkeen, kun miehistön jäsenille oli kerrottu uhasta.

Aikaleiman mukaan sähköposti lähetettiin 24 minuuttia sen jälkeen, kun Valko-Venäjän viranomaiset ilmoittivat koneen kapteenille ja miehistölle, että koneessa on pommi.

Valko-Venäjä pakotti sunnuntaina pommiuhkaukseen vedoten Ryanairin Ateenasta lähteneen lennon FR4978 tekemään välilaskun Minskiin. Kone oli matkalla Vilnaan. Valko-Venäjän hävittäjä saattoi koneen Minskin lentokentälle.

Valko-Venäjän viranomaisten mukaan kone käännytettiin Minskiin, koska Hamasin terroristit uhkasivat sähköpostissaan räjäyttää koneen Vilnan yllä.

Valkovenäläinen oppositioaktivisti Raman Pratasevitsh ja hänen naisystävänsä Sofija Sapega matkustivat koneessa. Heidät vangittiin laskeutumisen jälkeen. Käskyn laskuun pakottamisesta kerrotaan tulleen suoraan Valko-Venäjän presidentiltä Aljaksandr Lukashenkalta.

Newlinesmag.comin mukaan Hamasin tiedottaja on kiistänyt ryhmän osallistumisen Valko-Venäjän konekaappaukseen. Kyseessä näyttää olleen todennäköisesti Valko-Venäjän valtion järjestämä operaatio, jonka tarkoituksena on tukahduttaa opposition toimintaa.

Hämäräperäinen sähköposti lähetettiin Minskin lentokentän sähköpostiin klo 12.57 viime sunnuntaina 27 minuuttia sen jälkeen, kun kone saapui Valko-Venäjän ilmatilaan ja 24 minuuttia sen jälkeen, kun Minskin lennonjohto ilmoitti koneen kapteenille, että useat lentokentät olivat saanet pommiuhan sähköpostin välityksellä.

Kreikan ilmailuviranomainen ilmoitti kuitenkin, että se ei missään vaiheessa saanut tällaista uhkausta.

Myöskään Vilnan lentokenttä ei saanut varoitusta. Sen sijaan Liettuan valtio-omisteinen State Enterprise Lithuanian Airports yhtiö sai kyseisen varoituksen. Yhtiö hoitaa kolmea lentokenttää Liettuassa.

NEW: So you know how Lukashenko blamed the Ryanair diversion to Minsk on a Hamas bomb threat? Well, we got the email "Hamas" sent to airports. The problem? The timestamp shows it was sent 24 minutes *after* Belarus told the pilot a bomb was on board. https://t.co/7HBcsloZrM

In #Belarus, on 23 May the air traffic control contacted the Ryanair flight telling them of an alleged IED on board at 12:30 local time.

Yet they “received an email from Hamas” at 12:57.

They can’t even fake “evidence” properly. *facepalm* pic.twitter.com/LT9V8RdpMp

