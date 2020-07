”Pääministeriltä luokaton suoritus”

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Heikkinen pitää EU:n budjetista ja koronatukipaketista käytyjen neuvottelujen lopputulosta heikkona Suomen kannalta.

Hän kuvailee pääministeri Sanna Marinin (sd.) suoritusta ”täysin luokattomaksi”.

– Hallituksen identiteettipoliittinen pyristely ulos tiukan talouskurin maiden rintamasta tulee maksamaan meille aivan järkyttävän paljon. Samaan aikaan linjakkaat jäsenvaltiot, kuten esimerkiksi Ruotsi ja Hollanti, saavat jatkossa vuosittain tuntuvia jäsenmaksualennuksia, Janne Heikkinen kirjoittaa Facebookissa.

Hänen mukaansa minimitavoitteena olisi pitänyt olla yhtä hyvien ehtojen varmistaminen kuin tiukan talouskurin mailla. Suomi ei saa jäsenmaksualennuksia, mutta Hollanti saa 1,92 miljardia, Ruotsi 1,1 miljardia, Itävalta 565 miljoonaa ja Tanska 322 miljoonaa euroa.

Kansanedustaja huomauttaa, että EU-komission tilastojen mukaan Suomen talous toipuu koronakriisistä euromaiden hitainta tahtia.

– Silti tunnolliset suomalaiset veronmaksajat maksavat EU:n koronahimmelistä 6,6 miljardia euroa ja saavat takaisin vain 3,2 miljardia. Vastaavasti EU:n seitsenvuotiseen budjettiin suomalaisten arvioidaan maksavan jopa 16,7 miljardia euroa ja hyötyvän siitä vain 11,1 miljardia, Janne Heikkinen sanoo.

– Mitä ihmeen ”elvyttämistä” tämä on, että alati velkaantuvan ja valmiiksi kovan himoverotuksen maan kansalaiset laitetaan maksamaan vielä aikaisempaa enemmän veroja, uusia veroja ja ottamaan nyt myös EU:n uutta yhteistä velkaa? Tässä ei ole mitään järkeä, Heikkinen jatkaa.

Spare a thought for #Finland PM @MarinSanna. She behaved morally right but politically wrong at this #EUCO.

She didn't join with other Nordics in #FrugalFour veto threat, like 🇫🇮 10 years ago as part of FANGs.

Now 🇩🇰&🇸🇪 have been rewarded for their threat with big 💶. 🇫🇮, not. pic.twitter.com/5slG1CH3yT

— Dave Keating (@DaveKeating) July 21, 2020