Osmo Soininvaara: Pienten palkkojen jousto vähentäisi syrjäytymistä

Työvoiman hinnan ja nettotulojen pitäisi Soininvaaran mukaan eriytyä toisistaan yhä enemmän.

Vihreiden entisen kansanedustaja Osmo Soininvaaran mukaan palkkaerot eivät välttämättä kannusta ihmisiä ahkeruuteen, parantamaan omaa osaamista ja etenemään työuralla.

– Huolimatta pienistä palkkaeroista, Suomessa on riittävän kivaa olla hyväosainen ja riittävän kurjaa olla huono-osainen. Tästä syystä emme siis tarvitse suurempia palkkaeroja, Soininvaara kirjoittaa blogissaan.

Palkkaeroilla on Soininvaaran mukaan kuitenkin myös toinen merkitys.

– Ne ovat työnantajan silmissä työvoiman hintaeroja. Jos autokaupassa yritettäisiin myydä Ladoja ja Mersuja samalla hinnalla, Mersut myytäisiin pian loppuun ja Ladoja jäisi myymättä, hän havainnollistaa.

Soininvaaran mukaan osaamisvinouma, eli koulutettujen ylikysyntä ja kouluttamattomien alikysyntä, johtuu pääosin yksinkertaisten töiden automatisoinnista. Vinoumaa on pahentanut entisestään töiden organisointi siten, että avustava työvoima on poistettu työpaikoilta.

– Toimistoissa korkeasti koulutetut viettävät paljon aikaa kaikkeen hölmöön, kuten tuskailuun matkalaskujensa kanssa, vaikka näihin erikoistunut henkilö tekisi sen paljon tehokkaammin pelkästään siksi, että osaa laskutusohjelman käytön.

– Jos koulutettu ja osaava työvoima olisi kalliimpaa ja vähemmän koulutettu halvempaa, toimistoihin tulisi avustavaa henkilökuntaa ja kaikki asiat olisivat paremmin, Soininvaara kirjoittaa.

Soininvaara muistuttaa, että Hartz-reformien jälkeen saksalaisilla yrityksillä on ollut käytössään erittäin halpaa työvoimaa. Tämän myötä esimerkiksi tutkimuslaitoksiin on tullut avustavaa työvoimaa ja tutkijoiden tuottavuus on parantunut.

Hän arvioi, että ihmisten kannustamista, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja yhteiskunnan yleisen luottamusta ajatellen palkkaerojen tulee olla pieniä, mutta rakenteellisen työttömyyden ja syrjäytymisen näkökulmasta työvoiman hintaerojen pitäisi olla paljon nykyistä suurempia.

– Kompromissia on turha etsiä. Näiden kahden asian – työvoiman hinnan ja palkansaajan nettotulojen – pitää siis eriytyä toisistaan nykyistä enemmän.

Soininvaaran mukaan syrjäytyminen töistä vähenisi, jos pienimmät palkat joustaisivat alaspäin.

– Jotta se ei lisäisi tuloeroja ja jotta noita töitä kannattaisi tehdä, pitäisi pieniä ansiotuloja subventoida täydentävillä tulonsiirroilla. Voi maksaa aika paljon, mutta kannattaa maksaa.

– Tähän tietysti ay-liike huutaa, että tämä loukkaa työmiestä: työllä on tultava toimeen! On väärin, jos riistäjät saavat työvoimaa halvalla.

– Jostain syystä maidon tuottajat eivät mesoa, että kyllä maidon hinnalla on tultava toimeen ilman maataloustukea, eivätkä valita, että laiskat kuluttajat saavat maitonsa liian halvalla. Heistä on päin vastoin ihan kiva saada rahaa tilille, eikä sekään ole heistä huono asia, että kuluttajilla on rahaa ostaa maitoa, Soininvaara kirjoittaa.