Oppositio tenttasi EU-notifikaatiosta – Juha Sipilä: Miksi olisimme niin jääräpäisiä?

Pääministerin mukaan valtiovarainministeriön Martti Hetemäelle on sanottu komissiosta, että älkää jättäkö notifikaatiota.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan suomalaisten enemmistö ei kannata Sipilän hallituksen sote-mallia. Rinne siteerasi eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Juha Sipilän (kesk.) puheita viikon takaa.

Sipilä sanoi tuolloin Rinteen mukaan, että ”olemme myöskin olleet virkamiestasolla yhteydessä komissioon ja komissiosta on virkamiestasolla kerrottu, että he eivät ota tätä asiaa käsittelyyn, älkää jättäkö hakemusta”. Rinne kysyi, puhuiko Sipilä totta.

– Mitä pidemmälle kausi menee, sitä kovemmaksi retoriikka tässä salissa käy. Viittasin epävirallisiin keskusteluihin, mitä virkamiehet ovat käyneet komisson virkamiesten kanssa notifikaatiosta. Yksiselitteinen vastaus sieltä on tullut, toivomus, että emme jättäisi hakemusta, Sipilä vastasi.

Sipilä sanoi, että valtion korkeimmasta virkamiesjohdosta työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Pekka Timonen ja valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki ovat olleet yhteydessä komissioon.

– Komission kilpailupääosaston tehtävänä ei ole arvioida jäsenmaiden sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmiä, vaan käsitellä tilanteita, joissa on perusteltu epäily kielletystä valtiontuesta. Siksi tällaista järjestelmää tai sen lainsäädäntöä ei tulisi notifioida, vaan pyrkiä varmistamaan, että järjestelmä itsessään on aidosti kilpailuneutraali, Sipilä kertoi.

Rinne jatkoi, että viime viikolla Sipilä väitti, että komissio ei suostuisi ottamaan sote–mallia käsittelyyn.

– Tiedän väite ei vaikuta olevan totta, ja se on vakava asia. Oletteko aivan varma, että komissio on suositellut, että Suomi ei tekisi notifikaatiota. Kuka hallituksesta on ollut yhteydessä ja kehen komissiossa, Rinne kysyi.

Sipilä: Sote pitää nyt vain ratkaista Suomessa

Sipilä toisti, että Timonen ja Hetemäki sekä hänen erityisavustajansa ovat olleet yhteydessä komissioon.

– En ymmärrä sitä, että kun me saamme tällaisen ohjeistuksen komissiosta, niin miksi me Suomessa olisimme niin jääräpäisiä, että me kaikesta huolimatta jättäisimme virallisen notifikaation. Tottakai komissio käsittelisi sen, mutta he eivät pystyisi sanomaan edes sitä, koska se käsiteltäisiin, koska heidän toivomuksensa on, että tällaiset asiat käsitellään kansallisesti. Meidän pitää nyt vain ratkaista tämä sote täällä Suomessa.

Rinne peräsi edelleen nimiä ja konkreettista selvitystä asiasta.

– Onko komissiosta sanottu, että älkää jättäkö hakemusta, Rinne tenttasi.

Sipilä kertoi avustajansa tarkistaneen Martti Hetemäeltä tänään asian.

– Hän (Hetemäki) sanoi, että komissiosta on toivottu, että älkää jättäkö hakemusta, Sipilä vastasi.

Sipilä lisäsi, että luottamuksellisesti keskustelusta vastapuolen nimen voi kertoa vain keskustelun käynyt henkilö eli Hetemäki.