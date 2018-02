”Oppivelvollisuuden pidentäminen on väärä lääke”

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan pääoppositiopuolue SDP:n keinot koulutuksen kehittämiseksi ovat vähissä.

– Ja siksipä esille kaivettiin taas kerran oppivelvollisuusiän nostaminen. Ikävä kyllä, oppivelvollisuuden venytys ei auta itse ongelmaan, vaan on mekaaninen ja tehoton keino, joka kohdentuu huonosti, eikä auta niitä, jotka eniten apua tarvitsisivat, kansanedustaja Sari Sarkomaa sanoo viitaten koulutusvälikysymyksestä keskiviikkona käytyyn keskusteluun.

– Tällä viikolla myös vihreät käänsi takkinsa oppivelvollisuuden suhteen, vaikka koko puolue vielä hetki sitten totesi toimen olevan kallis ja jättävän juuri ne apua tarvitsevat tyhjin käsin, hän toteaa.

Sarkomaan mukaan kokoomuksen ja hallituksen kirkas tavoite on, että jokainen nuori saa vähintään toisen asteen tutkinnon peruskoulun jälkeen.

– Keskeiset syyt tavoitteen toteutumatta jäämiseen ovat peruskoulun heikot oppimistulokset ja opintojen keskeytyminen toisella asteella. Oppivelvollisuusiän venytys ei auta mitenkään niitä peruskoulun käyneitä nuoria, jotka eivät ole peruskoulun aikana saaneet riittäviä taitoja jatkaa opintoja toisella asteella, hän muistuttaa.

Sarkomaan mukaan armovitosilla peruskoulun läpikäyneillä on puutteita lukemisessa, laskemisessa ja kirjoittamisessa. Tämä on erityisesti poikien ongelma. Siksi toimia on tehtävä ja tehdään varhaiskasvatuksen laadun ja osallistumisasteen sekä peruskoulun oppimistulosten nostamiseksi.

– Oppivelvollisuuden venytys ei ole oikea lääke myöskään koulutuksen keskeyttämisten ehkäisyyn. Ei ole kenenkään etu hakea parempia tilastoja pidennytyllä pakolla vaan tehtävä toimia, jotka vaikuttavat siihen, että nuoret saavat oikeasti koulutuksen, joka kantaa työllistymiseen ja yrittäjyyteen, Sarkomaa toteaa.