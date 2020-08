Opiskelijoita rangaistaan työnteosta – ”järjenvastaista”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opintotuen tulorajoja on kokoomusedustajien mukaan korotettava.

Kokoomuksen kansanedustajat Heikki Vestman, Matias Marttinen ja Janne Heikkinen vaativat hallitusta korottamaan opintotuen tulorajoja. Heidän mukaansa tulorajojen korottaminen olisi vaikuttava työllisyystoimi.

Samaa esitti perjantaina myös valtiovarainministeriö, jonka muistion mukaan ”opintotuen tulorajojen korottaminen lisäisi opiskelijoiden tuloja ja kasvattaisi julkisen sektorin nettotuloja”.

Vestman jätti jo syksyllä lakialoitteen tulorajojen korottamisesta 50 prosentilla siten, että uusi vuosituloraja olisi noin 18 500 euroa. Vaatimus korotuksesta perustuu Palkansaajien tutkimuslaitoksen selvitykseen, jonka mukaan korotus lisäisi opiskelijoiden keskimääräisiä tuloja sekä julkisyhteisöjen nettotuloja.

– Kaikki järkisyyt puoltavat tulorajojen korottamista. Nyt myös valtiovarainministeriö on tullut jättämämme lakialoitteen taakse. Tätä riippumatonta asiantuntijatukea tulorajojen korottamiseksi hallitus ei voi enää sivuuttaa, edustaja Vestman toteaa kansanedustajien yhteisessä tiedotteessa.

Kansanedustajien mukaan opintotuen takaisinperintä on ”ahkerille opiskelijoille jokavuotinen riesa.” Vuonna 2019 Kela peri opintotukea takaisin yli 43 000 opiskelijalta ja keskimäärin 860 euroa opiskelijaa kohden. Perusteena takaisinperinnälle on se, että opiskelija on tehnyt liikaa töitä.

– On järjenvastaista rangaista opiskelijaa ahkeruudesta. Opintotuen tulorajat luovat keinotekoista köyhyyttä ja aiheuttavat menetyksiä kaikille. Ne vaikeuttavat opiskelijaa kartuttamasta osaamista työelämässä, Vestman sanoo.

Myös valtiovarainministeriön perusteluissa viitataan lakialoitteen tavoin Palkansaajien tutkimustulokseen, jonka mukaan 50 prosentin korotus tulorajoihin lisäisi julkisyhteisöjen vuotuisia nettotuloja noin kuusi miljoonaa euroa.

– Kun opiskelijoita palkitaan ahkeruudesta, niin lopulta kaikki voittavat. Tulorajojen korottaminen nostaa valtion tuloja, ei laske niitä, Marttinen huomauttaa.

Opintotuen tuloraja on vuoden 2020 alusta lukien 12 498 euroa vuodessa, jos opiskelija nostaa tukia yhdeksältä kuukaudelta. Tässä mallissa opiskelijan on itse seurattava, ettei tulot ylitä sallittua rajaa.

– Opiskelijalla, joka edistyy opinnoissaan sovittua vauhtia, pitäisi olla mahdollisuus tehdä töitä jaksamisensa mukaan ja ilman jatkuvaa pelkoa tukien menettämisestä, Heikkinen sanoo.

Vestmanin aloitteen tulorajojen korottamiseksi allekirjoitti yhteensä 63 kansanedustajaa.