Olavi Ala-Nissilä: Opintomatkalle Venezuelaan ja Italiaan

Olavi Ala-Nissilä on keskustan kansanedustaja.

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kehtasinkin ehdottaa Li Anderssonille opintomatkaa Venezuelaan.

Venezuelassa kokeiltiin vasemmistolaista talouspopulismia presidentti Hugo Chavezin aikana ja jälkeenkin. Öljytulot ja velkarahat jaettiin surutta menemään. Seurauksena vasemmistolaisesta talouspopulismista on ollut valtion täydellinen romahdus ja koko kansan kurjuus.

Eduskunnassa kehtasinkin ehdottaa Li Anderssonille opintomatkaa Venezuelaan.

Italiassa hallitus on lähtenyt kokeilemaan oikeistolaista talouspopulismia. Uudistuksia perutaan ja velkarahaa pannaan liilkkeelle. Ennestään on jo 2400 miljardia valtionvelkaa ja roskalainoja pankeissa ihan liikaa… Rahoituskriisin riski on todenäköinen ja väistämätönkin nähdyllä menolla jo vuoden sisällä.

Kärsijöinä tulevat olemaan Italian kansa ja eniten erityisesti vähävaraiset ihmiset.

Italiankin talouden menoon tutustumista voi suositella niille, jotka eivät osaa arvostaa Suomessa Juha Sipilän ja hänen hallituksensa aikana tehtyä talouden tervehdyttämistä. Aivokuolleesta tilasta Suomi nousi vahvaan nousuun ja taloustavoitteet on saavutettu jopa ennenaikaisesti.

Kansainvälisen talouden riskit nyt kuitenkin kasvavat.

Tärkeää, että Suomessa tämä tiedostetaan. Ei pidä lähteä verolaukallekaan.

Kokoomus on ehdottanut ja kokoomuksen piiristä on jo ehdotettu monen veron poistamista. Miljardeja ei pidä noin heitellä.

Suomen kustannuskilpailukykyä yhteisin ponnistuksin merkittävästi parannettu. Nyt pitää panostaa osaavaan ja osallistavasn kasvuun. Tärkeää on tehdä sellaisia uudistuksia, jotka luovat mahdollisuuksia ja kannusteita ja ottavat kaikki mukaan.

Kun nousuvesi nostaa kaikkia laivoja ja ihmiset osallistuvat laajalti kasvuun, ei katteeton talouspopulismikaan pääse yhteistä hyvinvointiamme tuhoamaan.

Olavi Ala-Nissilä Olavi Ala-Nissilä on keskustan kansanedustaja.