Koronalle altistuneet tulee luetteloida työpaikoilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liitto muistuttaa työturvallisuuslain vaatimuksesta.

Opettajien ammattijärjestö OAJ vaatii, että työpaikoilla koronalle altistuneet on listattava. Liitto muistuttaa lain määräyksestä luetteloida altistuneet työntekijät kaikilla työpaikoilla.

– Muutos (asetuksessa) tarkoittaa sitä, että kaikilla työpaikoilla on luetteloiva koronalle altistuneet työntekijät. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan vastuulla on suojata työntekijöitä myös biologisilta vaaroilta, jollainen koronavirus on, OAJ:n työhyvinvoinnin erityisasiantuntija Teija Golnick toteaa liiton sivuilla.

Luetteloon tulee OAJ:n mukaan merkitä työntekijän nimi, ammatti, työpaikan toimiala, tehdyn työn laatu sekä tiedot altistumisen aiheuttaneesta biologisesta tekijästä, jos se on tiedossa. Lisäksi on kerrottava kuvaus siitä, miten ja milloin altistuminen tapahtui.

Liiton mukaan on tärkeää, että työnantaja luetteloi koronavirukselle työssä altistuneet työntekijät, sillä luettelosta voidaan todeta, että altistus on tapahtunut nimenomaan työssä.

– Emme tiedä, mitä korona tulevaisuudessa aiheuttaa tai miten se vaikuttaa. Työssä altistuminen saattaa jossain työuran vaiheessa aiheuttaa esimerkiksi ammattitaudin. Luettelo on konkreettinen teko työsuojelun parantamisessa ja askel kohti parempaa työturvallisuutta.

– OAJ kehottaa työnantajia ottamaan työsuojeluvaltuutetut mukaan koronaryhmiin ja tarkistamaan yhdessä käytänteet koronalle altistuneiden luetteloinnista. Luettelointivelvollisuudesta on myös tiedotettava kaikille työntekijöille, Golnick toteaa.