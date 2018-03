Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja, eurooppa-, kulttuuri ja urheiluministeri Sampo Terho vastaa palautteeseen, jota hän on saanut liittyen avaukseen ansiosidonnaisen uudistamisesta.

Hänen mukaansa siniset vaativat nykymuotoisen ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamista kaikille työssäoloehdot täyttäville työttömille.

– Aloitteemme on herättänyt paljon keskustelua, pääosin kannatusta mutta myös vastustusta. Hämmästelen vastustavien puheenvuorojen omituisia perusteluja. Argumentit eivät niinkään ole kohdistettu itse esityksen sisältöön vaan pikemminkin muihin seikkoihin, ihmettelee Sampo Terho tiedotteessaan.

Hänen mukaansa erityisesti palkansaajakeskusjärjestö SAK:n taholta on esitetty erilaisia umpisurkeita vasta-argumentteja. Ne voi Terhon mukaan tiivistää SAK:n varapuheenjohtaja Matti Huutolan (vas.) Ylelle antamaan kommenttiin: ”Koemme tämän hyökkäykseksi ay-liikettä kohtaan”.

– On kohtuutonta, että SAK:n johtajat haluavat estää työttömien etuuksia parantavan uudistuksen, koska kuvittelevat uudistuksen heikentävän järjestönsä asemaa. Väkisinkin herää kysymys, onko SAK ensisijaisesti kiinnostunut työttömien eduista vai valta-asemastaan, toteaa Terho.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) on asettanut selvitysmiehen keräämään tietoa siitä, miten ansiosidonnainen voitaisiin parhaiten ulottaa kaikille. Siniset jatkaa uudistuksen ajamista etujärjestöjen mahdollisesta vastustuksesta huolimatta.

Terhon mielestä uudistus edistäisi yhteiskunnan reiluutta ja tasa-arvoa.

– Jos kansalainen ei syystä tai toisesta ole liittynyt mihinkään liittoon tai kassaan, niin häneltä jää koko ansiosidonnainen työttömyysturva saamatta, vaikka hän on osallistunut 95 prosentin osalta sen rahoittamiseen. Ansiosidonnaisen rahoituksen nykytila on yksiselitteisesti epäoikeudenmukainen, joten sitä on mahdotonta puolustaa, sanoo Terho.