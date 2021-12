Omikronin vakavat tapaukset lisääntyvät räjähdysmäisesti

Koronaviruksen omikronmuunnoksen varoitetaan kuormittaneen sairaalahoitoa nopeaan tahtiin Etelä-Afrikassa.

Vakavien tautitapausten määrä lisääntyi yli neljänneksellä vain vuorokauden aikana Gautengin provinssissa. Terveysviranomaisten mukaan tehohoidossa oli maanantaina 139 koronapotilasta, mutta tiistaina jo 177 potilasta. Hengityskoneessa oli tiistaina 51 henkilöä eli kymmenen enemmän kuin vuorokautta aiemmin.

Sairaalahoidossa oli marraskuun puolivälissä 650 koronapotilasta, mutta viime viikolla jo 3 167.

Väestöön suhteutettuna tiedot viittaavat siihen, että sairaalahoidon tarve olisi suunnilleen aiempien epidemia-aaltojen tasolla. Etelä-Afrikan heikko rokotuskattavuus todennäköisesti vaikeuttaa tilannetta, sillä Gautengissa vain 56 prosenttia 50–59-vuotiaista ja 58 prosenttia yli 60-vuotiasta on saanut täyden rokotussuojan.

Alustavien tietojen pohjalta omikronmuunnoksen oli arveltu aiheuttavan mahdollisesti lievempää taudinkuvaa. Amerikkalaisyhtiön tekemän geneettisen analyysin perusteella muunnokseen olisi kopioitunut osa toisesta koronavirustyypistä, joka aiheuttaa vain lievää flunssaa.

Tutkijat ovat arvioineet, että tietoja uuden muunnoksen tartuttavuudesta ja rokotteiden tehosta saadaan lähiviikkojen aikana.

Severe Omicron cases in Gauteng hospitals are accelerating, increasing by over 25% in the last 24 hours.

Patients in ICU:

139 Dec 6

177 Dec 7 (+27%)

Patients currently ventilated:

41 Dec 6

51 Dec 7 (+25%)https://t.co/u3i4x9SqPq pic.twitter.com/h3xSE4GVPq

— Steve Miller (@SteveMillerOC) December 7, 2021