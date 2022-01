”Omikronaallon voi antaa pyyhkäistä yli” – Britanniassa ei haluta uutta sulkua

Britannian pääministeri Boris Johnsonin mukaan koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttamasta epidemia-aallosta voidaan selvitä ilman uusia rajoitustoimia.

Maan hallitus jatkaa nykyisiä, niin sanotun B-suunnitelman mukaisia koronatoimia, mutta ei laajenna niitä varsinaiseen sulkutilaan asti. Britanniassa on vahvistettu viime päivinä yli 200 000 uutta tartuntaa eli enemmän kuin kertaakaan pandemian aikana.

– Voimme sinnitellä ja antaa aallon pyyhkäistä yli ilman uusia rajoituksia, pääministeri sanoi tiedotustilaisuudessa.

Herkästi leviävän omikronmuunnoksen arvioidaan aiheuttavan aiempaa lievempää tautikuvaa. Sairaustapausten erittäin suuri määrä on silti jo aiheuttanut työvoimapulaa terveydenhuollossa ja monilla muilla kriittisillä aloilla.

Times-lehden mukaan ambulansseja koskevan henkilöstöpulan vuoksi sydänkohtaus- ja infarktipotilaita on ajoittain kehotettu saapumaan sairaalaan takseilla.

Britannian hallituksen tiedepaneeli on varoittanut, ettei omikronaallon kestoa pystytä vielä arvioimaan. On myös epäselvää, kuinka suuren sairaalahoidon taakan nyt leviävät tartunnat tulevat aiheuttamaan.

The freedoms that we are able to maintain in the teeth of this Omicron wave have been made possible by the number of people getting boosted.

It's the best way to contain this virus, help our NHS, and keep our country open – so please Get Boosted Now.https://t.co/VKGvuQ4lzq pic.twitter.com/IdB0l2wjqu

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 4, 2022