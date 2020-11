”Olemme veitsenterällä” – Uudellamaalla leviämisvaihe lähellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

HUSin johtajaylilääkärin mukaan nyt on ensiarvoisen tärkeää hakeutua koronatestiin herkästi.

Uudenmaan alueellinen pandemiakoordinaatioryhmä totesi kokouksessaan tänään torstaina, että Uudenmaalla epidemiatilanne on huonontunut edellisestä viikosta, mutta tilanne on edelleen hallinnassa.

– Olemme Uudellamaalla veitsenterällä. Nyt on ensiarvoisen tärkeää hakeutua testiin herkästi, alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja ja HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo tiedotteessa.

Koronatartuntojen määrät ovat lisääntyneet Uudellamaalla. Tartuntatautirekisterin mukaan tartuntoja todettiin viime viikolla noin 850 ja edellisellä viikolla noin 760.

Positiivisten näytteiden osuus HUSLABissa analysoiduista näytteistä on ollut viime viikkoina 2,5-2,8 prosenttia.

HUSin johtajaylilääkärin mukaan turvavälien noudattaminen ja kokoontumisten välttäminen ovat paras suoja itsensä suojelemiseksi ja epidemian rajoittamiseksi.

– Edelleen tartunnan saaneet ovat altistaneet suuren joukon muita ihmisiä tartunnalle. Tämä kertoo siitä, että ihmisten välisiä kontakteja on paljon ja ohjeita ei aina noudateta. Tämä mahdollistaa sen, että tilanne Uudellamaalla voi heiketä nopeasti, Mäkijärvi toteaa.

HUSin mukaan koronavirusnäytteenottoon pääsee nyt hyvin Uudellamaalla ja myös vastaukset valmistuvat nopeasti. Kokonaisläpimenoaika oli eilen keskiviikkona 24 tuntia näytteenotosta tuloksen valmistumiseen.

Lähes puolet tartunnoista perheenjäseniltä

Näytteenoton nopeus helpottaa tartunnanjäljitystä. Altistuneet tavoitetaan nopeammin ja heidät saadaan asetettua karanteeniin.

Reilussa 40 prosentissa tapauksista tartunnanlähde on varma tai todennäköinen ja noin 20 prosentissa tapauksissa tartunnanlähteestä on epäily. Lähes puolet tunnistetuista tartunnoista on saatu perheenjäseniltä tai muutoin lähipiiriin kuuluvilta.

HUSin sairaaloissa on tällä hetkellä koronaviruspotilaita teho-osastoilla kuusi ja vuodeosastoilla 19. Lisäksi yksittäisiä koronaviruspotilaita on hoidossa kaupunkien sairaaloissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

HUSin sairaaloissa koronaviruspotilaiden aiheuttama kuormitus ei haittaa tällä hetkellä muiden potilaiden hoitoa.

