Outi Alanko-Kahiluoto: Ole norpille mukava mökkinaapuri

Outi Alanko-Kahiluoto on vihreiden kansanedustaja.

Ole mukava mökkinaapuri myös alueesi vakituisille norppa-asukkaille äläkä häiritse niitä turhaan.

Saimaa on sekä suosittu mökkeilyalue että reilun 400 saimaannorpan koti. Koska saimaannorppa on yksi maailman uhanalaisimmista hylkeistä, mökkeillessä on hyvä muistaa huomaavaisuus pötkyläisiä mökkinaapureita kohtaan.

Yksi kaikista eniten norppia uhkaavista asioista on verkkokalastus. Saimaalla on Suomen Luonnonsuojeluliiton mukaan kymmeniä tuhansia vapaa-ajan verkkokalastajia. Norppakannan suojelemiseksi verkkokalastusta rajoitetaan Saimaalla viiden vuoden välein annettavalla valtioneuvoston asetuksella.

Tänä vuonna verkkokalastaminen on ollut sallittua jo heinäkuun alusta asti, mutta se ei tarkoita, että norppien asuinalueella kannattaisi käyttää kalaverkkoja heinäkuussakaan. Verkkoihin jääneet kalat huokuttelevat norppia, mutta norpat jäävät helposti kiinni verkkoihin ja hukkuvat. Erityisessä vaarassa ovat pienet kuutit. Siksi Vihreät olisi halunnut, että verkkokalastusta Saimaalla rajoitetaan myös heinäkuussa, jotta kuutit ehtivät kasvaa isommiksi ennen kuin ne joutuvat kohtaamaan kalaverkkoja.

Huomaavainen norppien naapuri pitää siis kalaverkot poissa vesistä loppukesälläkin ja varmistaa, että myös esimerkiksi katiskat ovat norpille turvallisia. Onginta ja virvelöinti ovat hyviä kalastusvaihtoehtoja kaikkialla Saimaalla ja samalla hauskaa koko perheen tekemistä.

Huomaavainen naapuri ei myöskään mene häiritsemään rauhoitettuja norppia vaan pitää kohteliaasti etäisyyttä. Norpan lepokivi on yhtä lailla yksityisaluetta kuin mökkilaiturikin, eikä sen läheisyyteen kuulu mennä. Vesillä huutelu ja ylinopeuden ajaminen häiritsevät muitakin lajeja kuin norppaa.

Jos saimaannorppia haluaa nähdä, paras keino siihen on panostaa norppien suojelemiseen ja kannan vahvistamiseen. Mitä useampia norppia Saimaalla uiskentelee, sitä suuremmalla todennäköisyydellä niihin joskus törmää, kun istuu rauhassa veneessä ja jaksaa tähyillä.

