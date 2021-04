Oikeuskansleri vastasi arvosteluun: Perustuslaki on tulkinnanvarainen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuomas Pöystin mukaan lainvalmistelu on toiminut äärirajoilla koronakriisin aikana.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti vastaa kohtaamaansa arvosteluun liikkumisrajoituksista, joita koskeva esitys tyrmättiin viime viikolla eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.

Hän huomauttaa, että pandemian aikana oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa on pyritty huolehtimaan muun muassa elämää ja terveyttä turvaavien perusoikeuksien tasapainoisesta toteutumisesta.

– Perustuslaki on tulkinnanvarainen ja perustuslain tulkinta vaatii usein laaja-alaista yhteiskunnallista harkintaa ja arvopunnintaa. Tavallista onkin, että perustuslakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat eivät ole keskenään samaa mieltä hallituksen esityksestä. Näin oli myös liikkumisrajoituksia koskevassa esityksessä, Tuomas Pöysti kirjoittaa.

– Joukossa on useita vähintäänkin varovaisen myönteisiä lausuntoja mutta myös hyvin kriittisiä lausuntoja, mikä osaltaan kertoo tulkinnan mahdollisuuksista. Perustuslain tulkinta on sen perustavanlaatuisuuden ja tulkinnan mahdollisuuksien johdosta perusteltua tehdä laajassa dialogissa eri toimijoiden ja valtioelinten kesken, koska tämä parhaiten turvaa kansanvaltaisen oikeusvaltion rakenteet ja toiminnan.

Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa, että hallituksen esitysten sisältö on riittävällä tasolla eduskunnan käsittelyä varten. Hän ei voi kuitenkaan estää hallituksen esityksen antamista eduskunnalle.

Ensimmäiset huomiot esitetään yleensä lausuntokierrosten yhteydessä, minkä jälkeen esitykset tarkastetaan ennen niiden antamista eduskunnalle.

– Tarkastus kohdistuu hallituksen esitykseen kokonaisuutena, mutta erityisenä kohteena ovat hallituksen esityksen säätämisjärjestysperustelut. Oikeuskanslerin laillisuusvalvonta kohdistuu näin lainvalmisteluprosessin loppuun. Lait on valmisteltava perustuslain ja lainvalmisteluohjeiden mukaisiksi, Tuomas Pöysti sanoo.

Hän toteaa, että lainvalmistelusta ja sen laadusta vastaa lakia valmisteleva ministeriö. Oikeudellinen vastuu hallituksen esityksen sisällöstä on virkamiehellä, joka esittelee esityksen, sekä esityksestä päättävillä valtioneuvoston jäsenillä.

Poikkeuksellinen esitys

– En voi yhtyä ajatukseen, että oikeuskanslerin olisi pitänyt yrittää valtiosääntöoikeudellisilla huomautuksilla estää hallituksen esityksen antaminen eduskunnalle. Tähän on sekä yhtäältä oikeuskanslerin ja toisaalta perustuslakivaliokunnan rooliin liittyviä ja viime kädessä demokratiaan ja eduskunnan enemmistön luottamusta nauttivan hallituksen rooliin ja tehtäviin liittyviä painavia syitä, oikeuskansleri sanoo.

Liikkumisrajoituksia koskevaa esitystä voi pitää Pöystin mukaan hyvin poikkeuksellisena. Sen yhteydessä ei järjestetty lausuntokierrosta.

– Lausuntokierroksesta luopuminen useimmiten heikentää esitysten laatua. Oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa esityksestä (HE 39/2021 vp) esitettiin useita valtiosääntöoikeudellisia huomautuksia säädöstyypin valinnasta, vaihtoehtoisten ja kohdennetumpien rajoituskeinojen käyttämisestä, välttämättömyydestä ja oikeasuhtaisuudesta sekä eräistä muotoon liittyvistä asioista, Tuomas Pöysti sanoo.

– Kokonaisarviointini johtopäätös oli kuitenkin, että pyytämieni korjausten jälkeen esitys olisi voinut olla hyväksyttävissä, tarpeen mukaan eduskunnassa korjattuna. Oikeusministeriön valtiosääntöasiantuntijoiden käsitys oli sama ministeriön perustuslakivaliokunnalle 30.3.2021 antaman lausunnon perusteella. Kyse oli kuitenkin siis omasta, riippumattomasta valtiosääntöoikeudellisesta kokonaisarvioinnistani. Perustuslakivaliokunta päätyi toisenlaiseen kokonaisarvioon, Pöysti jatkaa.

Hän huomauttaa, että kriisiaikana valtioneuvoston lainvalmistelukapasiteetti on äärirajoilla, mikä näkyy lainvalmistelun laadun epätasaisuutena.

– Pääosin lainvalmistelu on hyvää ja sen laatu on parantunut. Suomi tarvitsee uudistetun tartuntatauti- ja pandemialainsäädännön, jossa on eri vaarallisuusastetta ja pandemian laajuutta koskevia poikkeustilanteita varten eduskunnan myötävaikutuksella käyttöön otettavat säännökset toimivaltuuksista ja johtamismalleista, Pöysti sanoo.

