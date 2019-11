Observer: Boris Johnson tapasi salaa ex-KGB-agentin

Tuore paljastus kasvattaa painetta Venäjää koskevan tiedusteluraportin julkistamiseksi.

Britannian pääministerinä nykyisin toimiva Boris Johnson matkusti huhtikuussa 2018 Italiaan tapaamaan venäläisliikemies Aleksandr Lebedeviä, joka on entinen Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu KGB:n upseeri.

Salamyhkäisestä tapaamisesta raportoinut brittilehti The Observer kuvaa erittäin poikkeukselliseksi sitä, että silloinen ulkoministeri Johnson tapasi Lebedevin pian Salisburyn hermomyrkkyiskua käsitelleen Nato-kokouksen jälkeen ja tiettävästi ilman turvamiehiään.

– 59-vuotias venäläinen on korkean profiilin mediamoguli, joka on väittänyt lännen Moskovalle asettamia Ukraina-pakotteita naurettaviksi ja tehottomiksi ja jonka KGB-aika on hyvin dokumentoitu, The Observer kirjoittaa.

Lebedev perheineen omistaa muun muassa Britanniassa ilmestyvät Independent- ja Evening Standard -sanomalehdet.

– Uutinen osuu keskelle hämmennystä siitä, miksi (pääministerin kanslia) Downing Street päätti viime kuussa jäädyttää salaisen tiedusteluraportin, joka käsittelee Venäjän luvattomien toimien muodostamaa uhkaa Britannian demokratialle, The Observer toteaa.

Johnsonin odotettiin lehden mukaan antavan hyväksyntänsä 50-sivuisen tiedusteluraportin julkistamiselle jo marraskuun alussa. Raportin hyllyttämisen syyksi on arveltu Johnsonin läheistä suhdetta Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin ja sitä, mitä raportti paljastaa Trumpin yhteyksistä Venäjään.

The Observerin haastattelema lähde kuvaa raportin jäädyttämistä hätkähdyttäväksi ja kaikkia syitä, joilla päätöstä on perusteltu, täydellisen tekaistuiksi.

Aleksandr Lebedev on aiemmin kiistänyt tavanneensa Johnsonia Italiassa. Nyt hänen tiedottajansa kuitenkin myöntää tapaamisen, mutta painottaa, ettei siinä ollut mitään epätavallista.

Lebedev tunnetaan Venäjän vuonna 2014 toteuttaman Krimin laittoman haltuunoton innokkaana puolustajana. Instagram-tilinsä mukaan hän oli oleskellut Ukrainalta anastetulla niemimaalla vain muutamaa päivää ennen tähän saakka salassa pidettyä tapaamistaan Johnsonin kanssa.