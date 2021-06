Nyt lämpöä 33,8 C, ennätys hilkulla

Forecan mukaan tiistaina Heinolassa, Tampereella ja Parikkalassa oli kello 14 aikaan lämpötilaksi mitattu j32,6 Celsius-astetta.

Kello 15 jälkeen oli yhä kuumempaa. Parikkalan Koitsanlahti oli kahden kymmenyksen päässä Suomen kaikkien aikojen kesäkuun lämpöennätyksestä, joka on 1935 Ähtärissä mitattu 33,8 astetta.

Myös Parikkalassa oli kello 15:30 aikaan 33,6 astetta.

Maanantaina Suomessa päästiin 32,2 asteeseen.

